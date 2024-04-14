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Шищенко: У нас даже выходных нет сейчас, потому что нужно обыгрывать Динамо – есть такая задача
В первом круге это сделать удалось
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Сергей Шищенко подытожил победу своих подопечных над "Колосом" в матче 24 раунда УПЛ.
“ – Очень хорошая игра, непростая игра. Очень благодарен ребятам за те эмоции, которые мы сейчас испытываем. Благодарен им за то, что выполнили план, который у нас был.
Вы видите совсем другое "Полесье" эти два тура и по игре, и по отношению. Потому что те требования, которые я хочу видеть от ребят, они выполняют. Потребовалось время. Я очень доволен, что за тот короткий срок, который я в команде, мы уже играем в футбол, который я хочу видеть.
– Выиграли уже два матча подряд. Это уже серия, можно сказать, как вы думаете?
– Еще рано говорить, что это серия. Три победы – это будет серия.
– Но добавляет определенные эмоции команде. Команда уже выдохнула из того кризиса, в котором он был?
– Эмоциональный кризис – думаю так. Потому что две победы подряд – это очень мотивирует для того, чтобы двигаться вперед, развиваться, быть еще лучше.
Я очень доволен отношением ребят. Мы жертвуем многим: и иногда, и много работаем – как тренерский штаб, так и ребята на тренировках. У нас даже выходных нет сейчас, потому что нужно обыгрывать "Динамо" – есть такая задача от меня ребятам (смеется). Эмоции сейчас очень важны для нас.
Я очень доволен игрой и атмосферой сейчас и в раздевалке, и в клубе. Благодарен болельщикам за поддержку, потому что без этой поддержки нам было бы очень тяжело.
– С какой установкой выпускали Танковского?
– Двигать мяч вперед, атаковать, быть активнее. Видите, как все сработало? Слава – красавчик!
– Ожидали ли вы от него такого? Потому что он, вероятно, сам не ожидал. Говорит: "Я уже очень давно не забивал, я убиваю редко".
– От Славы никто не ожидал такого, но Слава есть Слава.
– Изменения в стартовом составе в последних матчах. Можно ли сказать, что это команда Шищенко?
– Это, пожалуй, руководство будет говорить – команда Шищенко или не команда Шищенко. Но я вижу, что все ребята, которые выходят в стартовом составе и выходят на замену и на тренировках – это одна команда, стая, семья.
Мы сейчас все вместе. И в кризисе были все вместе, и сейчас у нас маленький успех – нужно еще лучше. Поэтому мы все вместе, мы – семья.
– Какие задачи сейчас стоят в "Полесье", какие места в чемпионате?
– Мы двигаемся на пятую строчку, нам очень нужна она. Конкурент серьезный у нас. Еврокубки – это задача от президента клуба, и хочется, чтобы Житомир увидел еврокубковый сезон”, - сказал Шищенко.
На данный момент "Полесье" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда проведет против "Динамо" 21 апреля в гостях.
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