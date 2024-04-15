ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник, 15 апреля, в Черкассах на стадионе "Черкассы-Арена" в матче 24-го тура УПЛ девятая команда будет принимать тринадцатую. Стартовый свисток рефери Михаила Райды из Закарпатья прозвучит в 15.30.

Команды между собой встречались всего однажды и голов еще не забивали. Надеемся, что сегодня мы все же увидим забитые мячи. В состав "Вереса" должен вернуться 22-летний нападающий Мрвальевич и это очень хорошая новость для ровенского коллектива.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

УПЛ. 24-й тур. 15.04.2024

Черкассы. "Черкассы-Арена"

ЛНЗ 15:30 "Верес"

Арбитр: Михаил Райда

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке.