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ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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ЛНЗ - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

В понедельник, 15 апреля, в Черкассах на стадионе "Черкассы-Арена" в матче 24-го тура УПЛ девятая команда будет принимать тринадцатую. Стартовый свисток рефери Михаила Райды из Закарпатья прозвучит в 15.30.

Команды между собой встречались всего однажды и голов еще не забивали. Надеемся, что сегодня мы все же увидим забитые мячи. В состав "Вереса" должен вернуться 22-летний нападающий Мрвальевич и это очень хорошая новость для ровенского коллектива.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

УПЛ. 24-й тур. 15.04.2024

Черкассы. "Черкассы-Арена"

ЛНЗ 15:30 "Верес"

Арбитр: Михаил Райда

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке.

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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