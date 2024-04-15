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Чурко: Заря проходит кусочек Англии в чемпионате Украины
Хавбек луганчан прокомментировал победу над "Черноморцем"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Вячеслав Чурко оценил победу своей команды в матче 24-го тура УПЛ против "Черноморца" (1:0).
— Вячеслав, показалось, что эта победа была самой легкой для вашей команды весной. Согласишься с этим мнением?
— По результату — нет, а по игре мы создали целую кучу моментов для взятия ворот соперника. Но не смогли их реализовать. Я посмотрел статистику – мы нанесли 20 ударов по воротам "Черноморца". Мы проводим хорошую работу на тренировках. В концовке нам чего-то не хватает, мы не принимаем правильные решения. Главное, что мы создаем эти моменты.
— При счете 2:0 вам бы легче жилось?
— Однозначно.
— Как тебе игра "Джордана"?
— Это лучшая игра нашего центрального защитника в нынешнем сезоне – он все выиграл, об этом сказали ребята ему в раздевалке.
— Как тебе связка Батагов – Джордан?
— По этой игре вообще вопросов к ним нет. Батагов также всегда на уровне. Сзади на ноль.
— Почему Богдан Бутко был столь эмоционален во время матча?
— Богдан наш капитан, он подсказывал ребятам.
— Теперь вам чуть легче, учитывая турнирное положение?
— Да. В первом круге мы на этом стадионе долго не могли выиграть, а весной все наладилось. В первом круге у нас были смены тренеров, не все было гладко. Чувствовалось, что у нас сильная команда, только результата не было осенью. Сейчас же мы начали стабильно набирать очки. Посмотрим, где мы будем после 30-го тура.
— Вячеслав, вас ожидают два подряд матча с "Шахтером".
— Мы сейчас часто играем по два матча в неделю, все это из-за пропущенных матчей в первом круге. Какой-то кусочек Англии мы в чемпионате Украины проходим. Теперь сразимся с "Шахтером".
— С кем из игроков горняков ты общаешься?
— С Егором Назариной, Георгием Судаковым и Сашей Зубковым. Но, нечасто. Видел, что Александр был удален в Полтаве. Однако, зная Зубкова лично, скажу, что он не специально ударил голкипера Исенко.
— Не удивила тебя тяжелая победа "Шахтера" в Полтаве?
— Я полностью видел первый тайм этой встречи. "Шахтер" всегда в Полтаве трудно играл.
— А финал Кубка Украины будет интересен?
— Финал Кубка, это другое. Матч пройдет на нейтральном поле. "Шахтер" будет фаворитом там.
— Герреро вернется в строй к игре горняками?
— Должен. Но вы видите, как у нас Горбач раскрылся, - рассказал Чурко.
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