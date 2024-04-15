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Пушич: Красная Зубкову - это слишком, он просто хотел отобрать мяч
Главный тренер Шахтера раскритиковал судейство в матче с Ворсклой
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич раскритиковал арбитра матча с "Ворсклой" (1:0) Александра Омельченко, который удалил хавбека "горняков" Александра Зубкова.
"Не думаю, что у нас были проблемы, мы контролировали ход встречи. Хорошо действовали, учитывая обстоятельства. Создали много моментов, забили гол и все контролировали. Не думаю, что были проблемы. Проблем не было вообще. Действия арбитра в моменте с Судаковым? Я не критикую арбитров, я их уважаю, но судьи должны защищать игроков.
Подкат против Судакова был жестким, его нужно было пересмотреть. Мне это сложно понять. Хорошо, это могла быть ошибка, но потом он показал красную Зубкову. Я этот момент не видел подробно, но Александр не шел на вратаря, чтобы его травмировать.
Он хотел отобрать мяч, поэтому, считаю, красная – это слишком", – сказал Пушич.
Видео эпизода с удалением Зубкова:
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