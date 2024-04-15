  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич: Красная Зубкову - это слишком, он просто хотел отобрать мяч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Красная Зубкову - это слишком, он просто хотел отобрать мяч

Премьер-лига
Обновлено

Главный тренер Шахтера раскритиковал судейство в матче с Ворсклой

Пушич: Красная Зубкову - это слишком, он просто хотел отобрать мяч

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич раскритиковал арбитра матча с "Ворсклой" (1:0) Александра Омельченко, который удалил хавбека "горняков" Александра Зубкова.

"Не думаю, что у нас были проблемы, мы контролировали ход встречи. Хорошо действовали, учитывая обстоятельства. Создали много моментов, забили гол и все контролировали. Не думаю, что были проблемы. Проблем не было вообще. Действия арбитра в моменте с Судаковым? Я не критикую арбитров, я их уважаю, но судьи должны защищать игроков.

Подкат против Судакова был жестким, его нужно было пересмотреть. Мне это сложно понять. Хорошо, это могла быть ошибка, но потом он показал красную Зубкову. Я этот момент не видел подробно, но Александр не шел на вратаря, чтобы его травмировать.

Он хотел отобрать мяч, поэтому, считаю, красная – это слишком", – сказал Пушич.

Видео эпизода с удалением Зубкова:

По теме
yellow-arrow
Еще один клуб УПЛ оборудовал убежище для зрителей. Ожидают разрешение от ОВА запустить болельщиков на трибуны
yellow-arrow
Металлист 1925 - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. ЛНЗ – Верес 1:0. Долгожданная домашняя победа подопечных Дулуба
Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости