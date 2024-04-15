Он очень переживает. Максимов не пришел на флэш-интервью после матча с Металлистом 1925

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов не пришел на послематчевое флэш-интервью после поединка 24-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (1:1), в котором его команда упустила победу, пропустив на последних минутах.

Как заявил ассистент Максимова Николай Ищенко, Юрий Вильевич "очень переживает".

Отметим, что в 7 весенних матчах сезона "Днепр-1" одержал только 2 победы при 4 ничьих и 1 поражении.