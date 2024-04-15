Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Он очень переживает. Максимов не пришел на флэш-интервью после матча с Металлистом 1925
Днепряне упустили победу на последних минутах
Фото: Дніпро-1
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов не пришел на послематчевое флэш-интервью после
Как заявил ассистент Максимова Николай Ищенко, Юрий Вильевич "очень переживает".
Отметим, что в 7 весенних матчах сезона "Днепр-1" одержал только 2 победы при 4 ничьих и 1 поражении.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Днепр-1 снова теряет очки, ЛНЗ впервые с октября побеждает дома. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Металлист 1925 - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн