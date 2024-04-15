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Шандрук: Поле в Черкассах способствует именно большому количеству борьбы
Верес в Черкассах минимально проиграл ЛНЗ
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал
"Довольно равный первый тайм. Борьба за центр поля. Практически без моментов. Затем - сигнал тревоги. Я уже говорил об этом, у нас есть такая проблема - мы будто договариваемся, но потом снова не включаемся в игру на сто процентов. Потеряли концентрацию на старте второго тайма и после собственного стандарта пропустили гол.
После этого минут на семь мы вообще потеряли контроль над игрой. ЛНЗ имел преимущество.
Затем соперник играл по результату. ЛНЗ очень надежно обороняется. Но свой момент мы имели. Могли добыть очень важное очко. К сожалению, проиграли.
Относительно состояния поля в Черкассах - оно уже лучше, чем было здесь во время игры с "Минаем". Но такое поле способствует именно большому количеству борьбы и здесь очень важно выигрывать подборы. Плотность игры в обороне выходит на первый план", - сказал Шандрук.
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