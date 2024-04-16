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Не минуты решают, а секунды. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 1:1
Игра с эмоциональным финалом
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Металлист 1925" все еще не перевалил свою ужасную серию без побед. Виктор Скрипник до сих пор не выигрывал во главе команды. Но ничья с "Днепром-1" – как победа, ведь харьковчанам удалось спастись на последних секундах игры.
Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Она делится с читателями своей фотогалереей.
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