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Не минуты решают, а секунды. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 1:1

Премьер-лига
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Игра с эмоциональным финалом

Не минуты решают, а секунды. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Днепр-1 1:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" все еще не перевалил свою ужасную серию без побед. Виктор Скрипник до сих пор не выигрывал во главе команды. Но ничья с "Днепром-1" – как победа, ведь харьковчанам удалось спастись на последних секундах игры.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Она делится с читателями своей фотогалереей.

Фотогалерея

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