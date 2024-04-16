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Три игрока ЛНЗ возвращаются к тренировкам после травм

Премьер-лига

Они смогут помочь команде в матче с "Александрией"

Три игрока ЛНЗ возвращаются к тренировкам после травм

Фото: ЛНЗ

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В календарном поединке 24 тура чемпионата УПЛ с "Вересом" главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб не мог рассчитывать на травмированных защитников Александра Каплиенко, Максима Ковалева и камерунского нападающего Молло.

Как сообщает Sport.ua, завтра они уже смогут тренироваться в общей группе и успеют восстановить боевую спортивную форму до очередного календарного матча – с "Александрией", который состоится 21 апреля.

В настоящее время "ЛНЗ" занимает 9 место в чемпионате УПЛ, набрав 29 очков.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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