Три игрока ЛНЗ возвращаются к тренировкам после травм

В календарном поединке 24 тура чемпионата УПЛ с "Вересом" главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб не мог рассчитывать на травмированных защитников Александра Каплиенко, Максима Ковалева и камерунского нападающего Молло.

Как сообщает Sport.ua, завтра они уже смогут тренироваться в общей группе и успеют восстановить боевую спортивную форму до очередного календарного матча – с "Александрией", который состоится 21 апреля.

В настоящее время "ЛНЗ" занимает 9 место в чемпионате УПЛ, набрав 29 очков.