Слюбик: После номинации на Golden Boy ребята подшучивают, называют звездой

Защитник "Руха" Богдан Слюбик поделился эмоциями от попадания в список претендентов на престижную награду Golden Boy 2024.

"Я пришел на тренировку, и все стали обращаться ко мне: Golden Boy, Golden Boy! Сначала не понимал, о чем они говорят, только потом уже в своем номере я посмотрел на этот рейтинг и тогда все осознал. Был приятно удивлен. Ребята подшучивают, называют звездой", - сказал Слюбик.

Напомним, что награда Golden Boy вручается лучшему молодому игроку до 21 года и является одной из самых престижных для молодых игроков.