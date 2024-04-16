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Слюбик: После номинации на Golden Boy ребята подшучивают, называют звездой

Премьер-лига
Обновлено

Защитник Руха - в списке претендентов на престижную награду для молодых игроков

Слюбик: После номинации на Golden Boy ребята подшучивают, называют звездой

Фото: fcrukh.com

Новина українською

Защитник "Руха" Богдан Слюбик поделился эмоциями от попадания в список претендентов на престижную награду Golden Boy 2024.

"Я пришел на тренировку, и все стали обращаться ко мне: Golden Boy, Golden Boy!

Сначала не понимал, о чем они говорят, только потом уже в своем номере я посмотрел на этот рейтинг и тогда все осознал.

Был приятно удивлен. Ребята подшучивают, называют звездой", - сказал Слюбик.

Напомним, что награда Golden Boy вручается лучшему молодому игроку до 21 года и является одной из самых престижных для молодых игроков.

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Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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