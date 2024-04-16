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Минай – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 16-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото – Юрий Юрьев
UA-Футбол организует комментарий перенесенного поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги между "Минаем" и киевским "Динамо".
Изначально матч "Минай" – "Динамо" должен был состояться в декабре в Минае, и он действительно начался по расписанию. Но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть лишь немногим более минуты. Угроза со стороны врага оказалась затяжной, и, в итоге, было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе "Минай" отсутствует искусственное освещение. И вот, мы дождались. Возьмет ли "Динамо" необходимые очки? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 17 апреля – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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