Минай - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 17.04.2024

"Минай" и "Динамо" в среду сыграют перенесенный матч 16 тура, который был сорван зимой из-за длительной воздушной тревоги и отсутствия света на стадионе закарпатской команды. "Минай" остался в Киеве после неудачной игры с "Оболонью", когда команде Любеновича не удалось победить, играя в большинстве. "Динамо" же, наоборот, – победило "Александрию", играя вдесятером.
В субботу "Минай" имел прекрасную возможность еще ближе приблизиться к своим конкурентам в борьбе за выживание. В матче с "Оболонью" закарпатцы уже на девятой минуте получили большинство после удаления у хозяев кипера Рыбки. Однако долгое время "Минаю" не удавалось воспользоваться преимуществом, пока на 58-й минуте Устименко не реализовал пенальти. Но почти сразу "Оболонь" сравняла счет, и "Минай" даже едва не проиграл.
На Желько Любеновиче после матча не было лица. "Большое количество детских ошибок привело к тому, что мы сегодня не выиграли. Мы принимали неправильные решения. У меня такое впервые, что нет сил сказать что-то об этой игре. Я не доволен тем, как мы играли в большинстве. Мне не понравилось, как команда играла. Мы выбрали хорошую тактику, хорошо начали матч. Команда делала то, что мы от нее требовали. До красной карточки у нас все было хорошо. Когда стали играть в большинстве, пропало все, о чем договаривались. Наверное, они не были готовы к этому", – рассказывал после матча тренер "Миная", добавив, что возможно он слишком требователен, требует большего, чем команда может. В любом случае это была обидная потеря очков для аутсайдера.
С другой стороны – "Минай" забивал гол уже в пятом туре подряд. В последних пяти матчах у команды Любеновича лишь одно поражение. Прогресс, по сравнению с первой половиной сезона, очевиден.
Из-за дисквалификации матч с "Динамо" пропустит Сергей Корнийчук.
Новости Динамо
Матч "Александрии" с "Динамо" растянулся во времени, что возможно помогло киевлянам взять три очка. По крайней мере, так об этом говорил Александр Шовковский.
"Вы сами видели, что сегодня были длинные перерывы из-за воздушной тревоги, и мы все должны были пройти в укрытие. Возможно, это сыграло нам на руку, учитывая то, как происходили события на футбольном поле. Результат есть. Хорошо, что проявили характер, бойцовские качества, мужскую настырность и ответственность за себя и своего партнера по команде, который получил две необязательные желтые карточки", – сказал после игры Александр Шовковский.
Этим "партнером" с двумя карточками стал Назар Волошин. Вингер "Динамо" получил странное удаление еще при счете 0:0, однако, играя вдесятером, киевская команда забила нужный ей гол – Владимир Бражко удачно завершил атаку после того, как сам и начал ее, сыграв в прессинге.
"Динамо" показало командный футбол, что могло порадовать Шовковского, но остаются определенные проблемы с реализацией. В последних двух матчах "бело-синие" забили по одному голу. В матче с "Александрией" этого хватило для победы, а в предыдущей игре с "ЛНЗ" – нет.
Статистика команд, цифры и факты
Голевая серия "Динамо" в УПЛ длится 12 матчей.
"Динамо" выиграло все девять матчей у "Миная" с общим счетом 23-2.
Нападающий "Миная" Денис Устименко забил пять голов в последних четырех матчах.
"Минай" выиграл в УПЛ два матча – один домашний, другой выездной.
"Динамо" остается самой результативной командой лиги (51 гол).
Под руководством Александра Шовковского "Динамо" выиграло десять из 12 матчей в УПЛ.
Последние пять матчей Миная и Динамо
Минай
13.04 "Оболонь" 1:1 (УПЛ)
08.04 "Полесье" 2:3 (УПЛ)
31.03 "Александрия" 2:2 (УПЛ)
23.03 "ЛНЗ" 2:1 (УПЛ)
12.03 "Шахтер" 0:2 (УПЛ)
Динамо
13.04 "Александрия" 1:0 (УПЛ)
08.04 "ЛНЗ" 1:1 (УПЛ)
04.04 "Заря" 3:0 (УПЛ)
31.03 "Ворскла" 5:1 (УПЛ)
12.03 "Заря" 2:0 (УПЛ)
Личные встречи
"Динамо" и "Минай" провели между собой девять матчей – семь в УПЛ и два в Кубке Украины. Киевская команда выиграла все поединки с общим счетом 23-2.
Прогноз на матч Минай – Динамо Киев от UA-Football
Формально этот матч будет гостевым для "Динамо", но на самом деле киевляне будут играть дома. "Минай" Любеновича не выглядит так безнадежно, и в борьбе за выживание у закарпатцев все еще впереди. Однако в игре с "Минай" – "Динамо" фаворитом конечно же будет команда Шовковского. Прогноз – победа "Динамо" 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.