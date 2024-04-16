Минай - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 17.04.2024

Украинская Премьер-лига, 16-й тур

17 апреля 2024 года. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"

"Минай" 15:30 "Динамо" Киев

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Минай" и "Динамо" в среду сыграют перенесенный матч 16 тура, который был сорван зимой из-за длительной воздушной тревоги и отсутствия света на стадионе закарпатской команды. "Минай" остался в Киеве после неудачной игры с "Оболонью", когда команде Любеновича не удалось победить, играя в большинстве. "Динамо" же, наоборот, – победило "Александрию", играя вдесятером.

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Новости Миная

В субботу "Минай" имел прекрасную возможность еще ближе приблизиться к своим конкурентам в борьбе за выживание. В матче с "Оболонью" закарпатцы уже на девятой минуте получили большинство после удаления у хозяев кипера Рыбки. Однако долгое время "Минаю" не удавалось воспользоваться преимуществом, пока на 58-й минуте Устименко не реализовал пенальти. Но почти сразу "Оболонь" сравняла счет, и "Минай" даже едва не проиграл.

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На Желько Любеновиче после матча не было лица. "Большое количество детских ошибок привело к тому, что мы сегодня не выиграли. Мы принимали неправильные решения. У меня такое впервые, что нет сил сказать что-то об этой игре. Я не доволен тем, как мы играли в большинстве. Мне не понравилось, как команда играла. Мы выбрали хорошую тактику, хорошо начали матч. Команда делала то, что мы от нее требовали. До красной карточки у нас все было хорошо. Когда стали играть в большинстве, пропало все, о чем договаривались. Наверное, они не были готовы к этому", – рассказывал после матча тренер "Миная", добавив, что возможно он слишком требователен, требует большего, чем команда может. В любом случае это была обидная потеря очков для аутсайдера.

С другой стороны – "Минай" забивал гол уже в пятом туре подряд. В последних пяти матчах у команды Любеновича лишь одно поражение. Прогресс, по сравнению с первой половиной сезона, очевиден.

Из-за дисквалификации матч с "Динамо" пропустит Сергей Корнийчук.

Новости Динамо

Матч "Александрии" с "Динамо" растянулся во времени, что возможно помогло киевлянам взять три очка. По крайней мере, так об этом говорил Александр Шовковский.

"Вы сами видели, что сегодня были длинные перерывы из-за воздушной тревоги, и мы все должны были пройти в укрытие. Возможно, это сыграло нам на руку, учитывая то, как происходили события на футбольном поле. Результат есть. Хорошо, что проявили характер, бойцовские качества, мужскую настырность и ответственность за себя и своего партнера по команде, который получил две необязательные желтые карточки", – сказал после игры Александр Шовковский.

Этим "партнером" с двумя карточками стал Назар Волошин. Вингер "Динамо" получил странное удаление еще при счете 0:0, однако, играя вдесятером, киевская команда забила нужный ей гол – Владимир Бражко удачно завершил атаку после того, как сам и начал ее, сыграв в прессинге.

"Динамо" показало командный футбол, что могло порадовать Шовковского, но остаются определенные проблемы с реализацией. В последних двух матчах "бело-синие" забили по одному голу. В матче с "Александрией" этого хватило для победы, а в предыдущей игре с "ЛНЗ" – нет.

Статистика команд, цифры и факты

Голевая серия "Динамо" в УПЛ длится 12 матчей.

"Динамо" выиграло все девять матчей у "Миная" с общим счетом 23-2.

Нападающий "Миная" Денис Устименко забил пять голов в последних четырех матчах.

"Минай" выиграл в УПЛ два матча – один домашний, другой выездной.

"Динамо" остается самой результативной командой лиги (51 гол).

Под руководством Александра Шовковского "Динамо" выиграло десять из 12 матчей в УПЛ.

Последние пять матчей Миная и Динамо

Минай

13.04 "Оболонь" 1:1 (УПЛ)

08.04 "Полесье" 2:3 (УПЛ)

31.03 "Александрия" 2:2 (УПЛ)

23.03 "ЛНЗ" 2:1 (УПЛ)

12.03 "Шахтер" 0:2 (УПЛ)

Динамо

13.04 "Александрия" 1:0 (УПЛ)

08.04 "ЛНЗ" 1:1 (УПЛ)

04.04 "Заря" 3:0 (УПЛ)

31.03 "Ворскла" 5:1 (УПЛ)

12.03 "Заря" 2:0 (УПЛ)

Личные встречи

"Динамо" и "Минай" провели между собой девять матчей – семь в УПЛ и два в Кубке Украины. Киевская команда выиграла все поединки с общим счетом 23-2.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 22 16 4 2 46-18 +28 52 0 2 Динамо Киев 22 15 3 4 51-23 +28 48 0 3 Кривбасс 24 14 6 4 42-24 +18 48 0 4 СК Днепр-1 24 12 8 4 34-22 +12 44 0 5 Рух 24 10 10 4 35-25 +10 40 0 6 Полесье 24 11 6 7 31-23 +8 39 0 7 Ворскла 24 8 6 10 23-35 -12 30 0 8 Черноморец 23 9 2 12 33-32 +1 29 0 9 ЛНЗ 24 7 8 9 23-27 -4 29 0 10 Заря 22 6 8 8 23-27 -4 26 0 11 Колос 23 5 10 8 16-19 -3 25 0 12 ФК Александрия 23 6 6 11 19-30 -11 24 0 13 Верес 23 4 7 12 21-34 -13 19 0 14 Оболонь 23 4 7 12 13-32 -19 19 0 15 Металлист 1925 24 4 6 14 24-43 -19 18 0 16 ФК Минай 23 2 9 12 16-36 -20 15 0

Ставки и Коэффициенты на матч Минай – Динамо Киев

Прогноз на матч Минай – Динамо Киев от UA-Football

Формально этот матч будет гостевым для "Динамо", но на самом деле киевляне будут играть дома. "Минай" Любеновича не выглядит так безнадежно, и в борьбе за выживание у закарпатцев все еще впереди. Однако в игре с "Минай" – "Динамо" фаворитом конечно же будет команда Шовковского. Прогноз – победа "Динамо" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.