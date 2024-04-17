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Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Минай - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, 17 апреля "Минай" и "Динамо" доиграют матч 16-го тура УПЛ, который был прерван в прошлом году на 2-й минуте из-за воздушной тревоги. Отбоя пришлось ждать два часа, но поскольку на "Минай-Арене" отсутствует искусственное освещение, поединок перенесли.

По договоренности сторон, игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо им. В. Лобановского".

Киевляне с 48 баллами идут на 2-й строчке таблицу УПЛ, закарпатцы с 15 баллами располагаются на последней строчке.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 16-й тур
17 апреля 2024. Киев., "Динамо имени В.В Лобановского"
"Минай" 15:30 "Динамо"
Арбитр - Александр Шандор
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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