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Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 17 апреля "Минай" и "Динамо" доиграют матч 16-го тура УПЛ, который был прерван в прошлом году на 2-й минуте из-за воздушной тревоги. Отбоя пришлось ждать два часа, но поскольку на "Минай-Арене" отсутствует искусственное освещение, поединок перенесли.
По договоренности сторон, игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо им. В. Лобановского".
Киевляне с 48 баллами идут на 2-й строчке таблицу УПЛ, закарпатцы с 15 баллами располагаются на последней строчке.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 16-й тур
17 апреля 2024. Киев., "Динамо имени В.В Лобановского"
"Минай" 15:30 "Динамо"
Арбитр - Александр Шандор
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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