Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня, 17 апреля "Минай" и "Динамо" доиграют матч 16-го тура УПЛ, который был прерван в прошлом году на 2-й минуте из-за воздушной тревоги. Отбоя пришлось ждать два часа, но поскольку на "Минай-Арене" отсутствует искусственное освещение, поединок перенесли.

По договоренности сторон, игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо им. В. Лобановского".

Киевляне с 48 баллами идут на 2-й строчке таблицу УПЛ, закарпатцы с 15 баллами располагаются на последней строчке.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 16-й тур

17 апреля 2024. Киев., "Динамо имени В.В Лобановского"

"Минай" 15:30 "Динамо"

Арбитр - Александр Шандор

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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