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Боруссия Дортмунд интересуется форвардом Динамо - Источник

Премьер-лига
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На игрока появился претендент из Бундеслиги

Боруссия Дортмунд интересуется форвардом Динамо - Источник

Фото: ФК Динамо Київ

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Форвард "Динамо" и сборной Украины U-19 Матвей Пономаренко находится в лонг-листе дортмундской "Боруссии", утверждает Sport.ua.

Согласно данным источника, скауты немецкого гранда наблюдают за 18-летним нападающим в матчах за клуб и сборную.

"Боруссия" ищет молодого нападающего, который по потенциалу сможет повторить путь Эрлинга Холанда. Среди потенциальных кандидатов – Пономаренко.

Подписание нового нападающего для "Боруссии" будет зависеть от дальнейшего прогресса Юссуфа Мукоко и форварда юношеской команды Парриса Брюннера. Последний является лучшим бомбардиром юношеской команды с 17-ю голами, но на взрослом уровне себя не проявляет.

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На счету Пономаренко 19 голов в 23 матчах за "Динамо" U-19. Контракт Матвея Пономаренко с киевлянами действует до конца 2026 года. Портал Trasfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Ранее была информация об интересе к игроку со стороны клуба Ла Лиги и двух представителей АПЛ.

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Боруссия (Дортмунд) Динамо (Киев) Матвей Пономаренко
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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