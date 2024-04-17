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Шахтер все еще надеется получить от Тоттенхэма определенную компенсацию за Соломона

Премьер-лига
Обновлено

Сергей Палкин обратился к Дэниелу Леви

Шахтер все еще надеется получить от Тоттенхэма определенную компенсацию за Соломона

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал британским журналистам о том, что донецкий клуб не оставляет надежд получить от "Тоттенхэма" компенсацию за переход минувшим летом израильского вингера Манора Соломона.

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Напомним, что лондонский клуб подписал игрока, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА фактически на правах свободного агента.

"Мы не просим денег у "Тоттенхэма". Мы просим хороший процент от будущей продажи. Если они продадут его за хорошие деньги, оба клуба что-то получат. Это неуважительно, что они предлагают нам только 10% комиссии за потенциальную продажу Соломона. Они как будто не уважают футбольные ценности и то, что происходит в Украине.

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Я апеллирую к моральной стороне вопроса, ведь если мы не найдем решения, нам придется обращаться в суд к юридической стороне. Я хочу обратиться к Дэниелу Леви [президенту "Тоттенхэма"] и призвать его поддерживать ценности футбольной семьи", - сказал Палкин.

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Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Манор Соломон
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Источник:
Standard Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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