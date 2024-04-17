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Доигровки на марше. Стартовые составы на матч 15-го тура УПЛ Александрия - Оболонь

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Стартовые составы команд

Доигровки на марше. Стартовые составы на матч 15-го тура УПЛ Александрия - Оболонь

Фото: пресслужби ФК "Олександрія"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 апреля, состоится перенесенный матч 15-го тура УПЛ, в котором "Александрия" примет "Оболонь".

Матч начнется в 17:00, и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Александрии": Ермаков, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Кампос, Калюжный, Копина, Михайленко

Запасные "Александрии": Долгий, Кравченко, Сигеев, Билошевский, Беляев, Скорко, Безерра, Смирный, Костышин, Шостак, Погорелый, Шевченко

Стартовый состав "Оболони": Федоровский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Нагиев, Черненко, Мороз, Груша, Тарануха, Вишневский

Запасные "Оболони": Кичак, Марченко, Карась, Прокопенко, Вовкун, Чернов, Косовский, Запорожец, Краснопир, Суханов

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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