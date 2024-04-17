Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Преимущество Динамо над Минаем голом закрепил игрок, получивший в предыдущем матче удаление
Вот такие коллизии регламента
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В Киеве доиграли матч 16-го тура между "Минаем" и "Динамо". Игра началась еще в декабре прошлого года в пригороде Ужгорода, а продолжилась сегодня в столице. "Динамо" победило 3:1.
В ходе второго тайма после гола Кораблина преимущество "Динамо" было минимальным (2:1), по игре закарпатцы даже имели шансы сравнять счет. Однако не сложилось: в конце встречи преимущество столичной команды своим голом закрепил Назар Волошин.
Примечательно, что этот игрок значится в списке дисквалифицированных на сайте УПЛ. Ведь Волошин получил удаление за две желтых карточки в календарно предыдущем матче (против "Александрии"). Впрочем, регламент давал право Волошину сыграть в сегодняшнем матче, ибо это доигровка.
"Динамо" после победы набрало 51-е очко в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Мбаппе написал три слова после прохода Барселоны в 1/4 ЛЧ
- Барселона не прошла квалификацию на клубный чемпионат мира 2025. Обновлённый список участников
- Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО