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Преимущество Динамо над Минаем голом закрепил игрок, получивший в предыдущем матче удаление

Премьер-лига

Вот такие коллизии регламента

Преимущество Динамо над Минаем голом закрепил игрок, получивший в предыдущем матче удаление

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

В Киеве доиграли матч 16-го тура между "Минаем" и "Динамо". Игра началась еще в декабре прошлого года в пригороде Ужгорода, а продолжилась сегодня в столице. "Динамо" победило 3:1.

В ходе второго тайма после гола Кораблина преимущество "Динамо" было минимальным (2:1), по игре закарпатцы даже имели шансы сравнять счет. Однако не сложилось: в конце встречи преимущество столичной команды своим голом закрепил Назар Волошин.

Примечательно, что этот игрок значится в списке дисквалифицированных на сайте УПЛ. Ведь Волошин получил удаление за две желтых карточки в календарно предыдущем матче (против "Александрии"). Впрочем, регламент давал право Волошину сыграть в сегодняшнем матче, ибо это доигровка.

"Динамо" после победы набрало 51-е очко в турнирной таблице.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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