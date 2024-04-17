Преимущество Динамо над Минаем голом закрепил игрок, получивший в предыдущем матче удаление

В Киеве доиграли матч 16-го тура между "Минаем" и "Динамо". Игра началась еще в декабре прошлого года в пригороде Ужгорода, а продолжилась сегодня в столице. "Динамо" победило 3:1.

В ходе второго тайма после гола Кораблина преимущество "Динамо" было минимальным (2:1), по игре закарпатцы даже имели шансы сравнять счет. Однако не сложилось: в конце встречи преимущество столичной команды своим голом закрепил Назар Волошин.

Примечательно, что этот игрок значится в списке дисквалифицированных на сайте УПЛ. Ведь Волошин получил удаление за две желтых карточки в календарно предыдущем матче (против "Александрии"). Впрочем, регламент давал право Волошину сыграть в сегодняшнем матче, ибо это доигровка.

"Динамо" после победы набрало 51-е очко в турнирной таблице.