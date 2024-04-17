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Палкин: Тренеры Челси должны научиться использовать Мудрика

Премьер-лига
Обновлено

Гендир горняков считает, что в Челси неправильно используют игрока

Палкин: Тренеры Челси должны научиться использовать Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин вответил критикам украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика, которого "горняки" продали лондонцам за 70+30 млн евро.

"Миша – европейский топ-игрок, уникальный игрок. Я считаю, что тренеры должны научиться использовать его, как его одноклубники должны играть с ним. Когда я наблюдаю за "Челси", почти все атаки идут с правого фланга, а не слева.

В нашем клубе мы осознали его сильные стороны и призывали наших игроков использовать его по максимуму. Многое зависит от тренеров и того, как они к нему относятся и учат. Он еще молод.

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Им нужен личный контакт с ним, чтобы показать ему слабые стороны и поддержать его сильные стороны. Он будет выступать на самом высоком уровне европейского футбола", - сказал Палкин.

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Источник:
Standard Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
17.04.2024 в 20:48
Поради Палкіна це що таке? Знущання?
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
17.04.2024 в 20:48
Поради Палкіна це що таке? Знущання?
Ответить
1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.04.2024 в 20:29
У Челсі повинні навчити Мудрика носити сітки з м'ячами.
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0
1
aleks68
17.04.2024 в 21:06
ты уже научился стирать вонючее бельё суркисов?и мыть им зад?
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.04.2024 в 20:29
Та перестань...Вже ж впарили, можна не напружуватися...
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