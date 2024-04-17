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Палкин: Тренеры Челси должны научиться использовать Мудрика
Гендир горняков считает, что в Челси неправильно используют игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный директор "
"Миша – европейский топ-игрок, уникальный игрок. Я считаю, что тренеры должны научиться использовать его, как его одноклубники должны играть с ним. Когда я наблюдаю за "Челси", почти все атаки идут с правого фланга, а не слева.
В нашем клубе мы осознали его сильные стороны и призывали наших игроков использовать его по максимуму. Многое зависит от тренеров и того, как они к нему относятся и учат. Он еще молод.
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Им нужен личный контакт с ним, чтобы показать ему слабые стороны и поддержать его сильные стороны. Он будет выступать на самом высоком уровне европейского футбола", - сказал Палкин.
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