Палкин: Тренеры Челси должны научиться использовать Мудрика

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин вответил критикам украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика, которого "горняки" продали лондонцам за 70+30 млн евро.

"Миша – европейский топ-игрок, уникальный игрок. Я считаю, что тренеры должны научиться использовать его, как его одноклубники должны играть с ним. Когда я наблюдаю за "Челси", почти все атаки идут с правого фланга, а не слева.

В нашем клубе мы осознали его сильные стороны и призывали наших игроков использовать его по максимуму. Многое зависит от тренеров и того, как они к нему относятся и учат. Он еще молод.