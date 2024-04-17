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Шовковский: Караваев сейчас находится немного не в тех кондициях, на которые мы рассчитываем

Премьер-лига
Обновлено

Тренер рассказал, куда пропал Александр Караваев

Шовковский: Караваев сейчас находится немного не в тех кондициях, на которые мы рассчитываем

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский после победы над "Минаем" (3:1) пояснил причины отсутствия в последних матчах команды универсала Александра Караваева.

– Давно на поле не было Караваева, что с ним? Он просто не попадает в состав или какие-либо другие причины?

- У нас в команде 24 полевых игрока и четыре вратаря. Каждый в тренировочном процессе доказывает свои претензии на то, чтобы играть в стартовом составе. На сегодняшний день Александр находится немного не в тех кондициях, на которые мы рассчитываем. Но он в обойме.

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Я рассматривал возможность выпустить его на поле в этой игре. Но если бы я не выпустил в старте Тымчика, то не смог бы вообще рассчитывать на него в этом матче.

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Александр Шовковский Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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