Шовковский: Караваев сейчас находится немного не в тех кондициях, на которые мы рассчитываем

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский после победы над "Минаем" (3:1) пояснил причины отсутствия в последних матчах команды универсала Александра Караваева.

– Давно на поле не было Караваева, что с ним? Он просто не попадает в состав или какие-либо другие причины?

- У нас в команде 24 полевых игрока и четыре вратаря. Каждый в тренировочном процессе доказывает свои претензии на то, чтобы играть в стартовом составе. На сегодняшний день Александр находится немного не в тех кондициях, на которые мы рассчитываем. Но он в обойме.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Я рассматривал возможность выпустить его на поле в этой игре. Но если бы я не выпустил в старте Тымчика, то не смог бы вообще рассчитывать на него в этом матче.