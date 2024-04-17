Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шовковский: Караваев сейчас находится немного не в тех кондициях, на которые мы рассчитываем
Тренер рассказал, куда пропал Александр Караваев
Фото: fcdynamo.com
Главный тренер "
– Давно на поле не было Караваева, что с ним? Он просто не попадает в состав или какие-либо другие причины?
- У нас в команде 24 полевых игрока и четыре вратаря. Каждый в тренировочном процессе доказывает свои претензии на то, чтобы играть в стартовом составе. На сегодняшний день Александр находится немного не в тех кондициях, на которые мы рассчитываем. Но он в обойме.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Я рассматривал возможность выпустить его на поле в этой игре. Но если бы я не выпустил в старте Тымчика, то не смог бы вообще рассчитывать на него в этом матче.
Популярное сейчас
- Минай – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 16-го тура УПЛ
- Мбаппе написал три слова после прохода Барселоны в 1/4 ЛЧ
- Барселона не прошла квалификацию на клубный чемпионат мира 2025. Обновлённый список участников
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО