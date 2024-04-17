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Срна: Пушич сказал: Дарио, если в академии есть такие сумасшедшие таланты, как Зубрий – они должны быть с нами

Премьер-лига
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Тренер горняков привлек к тренировкам с первой командой вингера из U-16

Срна: Пушич сказал: Дарио, если в академии есть такие сумасшедшие таланты, как Зубрий – они должны быть с нами

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал о перспективах 16-летнего вингера Артема Зубрия, которого Марино Пушич привлекал к тренировкам с первой командой.

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– Именно вы были инициатором приглашения Зубрия на тренировки с первой командой. Почему приняли такое решение, и почему ваш выбор пал именно на Артема?

– Во-первых, у нас с приходом Мистера Марино изменился немного подход к академии. Для него и самого клуба академия очень важна.

Если смотрели наши игры в Лиге чемпионов, у нас играло очень много футболистов из академии – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Крыськив, Зубков, Сикан, Судаков, Бондаренко. Потому мы внимательно следим за нашими молодыми талантами в академии. Артем – один из них.

Последняя игра против "Динамо" показала, что он заслуживает быть здесь. И Мистер сказал мне: "Дарио, если там есть такие сумасшедшие таланты, как Артем – они должны быть с нами".

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Там растет очень много молодых талантов, место которых в будущем – здесь. Он показал вчера сразу, что у него большой талант, скорость, дриблинг – то, что нужно вингеру "Шахтера".

Там еще много хороших футболистов, но на сегодняшний день Артём с нами. Его качества в игре с "Динамо" и до этого показали, что в будущем, если он будет так развиваться, он будет приносить очень большую пользу "Шахтеру".

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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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