Скорко: Нам просто не везет, других слов у меня нет

Защитник "Александрии" Даниил Скорко прокомментировал итог перенесенного матча 15-го тура УПЛ с "Оболонью" (2:2) .

- Что тут комментировать? Должны были закрывать эту игру еще в 1-м тайме, но довели до нервозности. Вы сами видели, должны были побеждать, но в конце все равно пропустили этот нелепый гол.

- В чем были главные проблемы команды?

- Я не знаю, какие у нас проблемы. Я считаю, что во второй половине сезона мы не проиграли по игре каждой из команд. Но нам просто не везет, других слов у меня нет.

- Тот нереализованный пенальти сильно испортил ход игры?

- Я считаю, что он заставил нервничать, но, я считаю, что в 1-м тайме у нас было много моментов, чтобы забивать. Но это уже история.

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- "Александрия" сегодня провела едва ли не лучший свой по статистике матч, однако проблемы с реализацией.

- Да. У меня нет слов, чтобы сказать больше.

- Прокомментируй свой гол.

- Да что комментировать? Пенальти, нужно было кому-то бить. Я знал, что был уверен в себе, забил.