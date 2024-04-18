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Скорко: Нам просто не везет, других слов у меня нет
Александрия снова не выиграла, пропустив на последних минутах
instagram.com/fcolexandriya
Защитник "Александрии" Даниил Скорко прокомментировал итог
- Что тут комментировать? Должны были закрывать эту игру еще в 1-м тайме, но довели до нервозности. Вы сами видели, должны были побеждать, но в конце все равно пропустили этот нелепый гол.
- В чем были главные проблемы команды?
- Я не знаю, какие у нас проблемы. Я считаю, что во второй половине сезона мы не проиграли по игре каждой из команд. Но нам просто не везет, других слов у меня нет.
- Тот нереализованный пенальти сильно испортил ход игры?
- Я считаю, что он заставил нервничать, но, я считаю, что в 1-м тайме у нас было много моментов, чтобы забивать. Но это уже история.
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- "Александрия" сегодня провела едва ли не лучший свой по статистике матч, однако проблемы с реализацией.
- Да. У меня нет слов, чтобы сказать больше.
- Прокомментируй свой гол.
- Да что комментировать? Пенальти, нужно было кому-то бить. Я знал, что был уверен в себе, забил.
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