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УАФ назначила арбитров на перенесенный матч УПЛ Заря - Шахтер
Кто рассудит команды?
Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 10-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
10-й тур
18 апреля
"Заря" - "Шахтер". Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), ассистенты арбитра - Высоцкий В.А. (Запорожье), Коротин В.И. (Черкассы), четвертый арбитр - Причина С.Р. (Львовская обл.), наблюдатель арбитража - Деревинский А.М. (Хмельницкий).
Арбитр ВАА - Новохатний В.В. (Черкассы), ассистент ВАА - Чертоляс М.В. (Херсон), наблюдатель ВАА - Курганов В.В. (Черкассы). Делегат УАФ - Иванченко Ю.А. (Киевская обл.).
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