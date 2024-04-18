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УАФ назначила арбитров на перенесенный матч УПЛ Заря - Шахтер

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УАФ назначила арбитров на перенесенный матч УПЛ Заря - Шахтер

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 10-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

10-й тур

18 апреля

"Заря" - "Шахтер". Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), ассистенты арбитра - Высоцкий В.А. (Запорожье), Коротин В.И. (Черкассы), четвертый арбитр - Причина С.Р. (Львовская обл.), наблюдатель арбитража - Деревинский А.М. (Хмельницкий).

Арбитр ВАА - Новохатний В.В. (Черкассы), ассистент ВАА - Чертоляс М.В. (Херсон), наблюдатель ВАА - Курганов В.В. (Черкассы). Делегат УАФ - Иванченко Ю.А. (Киевская обл.).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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