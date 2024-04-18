Заря – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В четверг, 18 апреля состоится перенесенный матч 10-го тура УПЛ между "Зарей" и "Шахтером". Игра пройдет в пригороде Киева на стадионе "Левый берег".

Луганчане занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 26 пунктов. "Горняки" лидируют, имея в своем активе 52 балла.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале УНИАН (Он доступен на ОТТ-платформе MEGOGO) и YouTube-канале FootballHub.

Украинская Премьер-лига, 10-й тур

18 апреля 2024. Киевская обл., "Левый берег"

"Заря" 15:30 "Шахтер"

Арбитр - Дмитрий Панчишин

Видеотрансляция – УНИАН, FootballHub

Текстовая трансляция – UA-Футбол