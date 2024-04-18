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Заря – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря – Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Заря – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

В четверг, 18 апреля состоится перенесенный матч 10-го тура УПЛ между "Зарей" и "Шахтером". Игра пройдет в пригороде Киева на стадионе "Левый берег".

Луганчане занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 26 пунктов. "Горняки" лидируют, имея в своем активе 52 балла.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале УНИАН (Он доступен на ОТТ-платформе MEGOGO) и YouTube-канале FootballHub.

Украинская Премьер-лига, 10-й тур
18 апреля 2024. Киевская обл., "Левый берег"
"Заря" 15:30 "Шахтер"
Арбитр - Дмитрий Панчишин
Видеотрансляция – УНИАН, FootballHub
Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Трансляція матчу Зоря - Шахтар
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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