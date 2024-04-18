УПЛ. Заря – Шахтер 1:3. Дожали в большинстве

В четверг, 18 апреля, "Заря" в перенесенном матче 10-го тура УПЛ на "Арене Левый берег" встречалась с лидером чемпионата - "Шахтером". Это было очень серьезное испытание для луганского коллектива, ведь "Шахтер" с декабря прошлого года выиграл девять матчей подряд в чемпионате Украины.

У тренерского штаба "Зари" была серьезная головная боль перед игрой, ведь Герреро восстановился после травмы, но и Игорь Горбач находился в хорошем игровом тонусе. Напомним, что именно Игорь забил победный мяч "Черноморцу". Юрий Коваль решил с первых минут выпустить и Герреро и Горбача. Интересное и смелое решение на игру с лидером. Из-за повреждения в заявку не попал 30-летний Чурко. У "горняков" вместо дисквалифицированного Зубкова вышел Марьян Швед.

Напомним, что в предыдущем домашнем матче с "Шахтером", который состоялся 24 мая прошлого года, "Заря" потерпела поражение со счетом 0:3. Голы забивали Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Кевин Келси.

Командам пришлось играть в очень непростых погодных условиях, ведь проливной дождь не мог не повлиять на качество газона. Подопечные Пушича прогнозируемо активно начали встречу, но ошиблись и позволили хозяевам создать первый момент. Герреро мощно пробивал из пределов штрафной, но его удар парировал Ризнык. С каждой минутой преимущество "горняков" росло, а луганский коллектив очень низко садился к собственной штрафной.

Долгое время лидеру УПЛ не удавалось довести до логического завершения свои атаки, но на 30-й минуте они все же добились своего. Азаров выполнил подачу с левого фланга штрафной на дальнюю стойку на Сикана, а он головой переправил мяч в сетку - 0:1. Гости могли даже увеличивать свое преимущество, но в первой половине встречи больше голов не было.

Сразу после перерыва характер игры не изменился. Гости продолжали доминировать, а футболисты "Зари" играли слишком пассивно. От подопечных Коваля ждали более смелой игры. Казалось, что футболисты "Зари" прежде всего стремятся не пропустить еще. Лидер УПЛ увеличивал давление на соперника, чтобы поскорее увеличить свое преимущество.

На 54-й минуте наконец-то удалось выйти из защиты хозяевам, но мяч после удара Кирюханцева пролетел мимо дальнего угла. На 56-й минуте подвел свою команду Джордан, ударивший по ноге Судакова и получивший вторую желтую. Как можно так играть, если у тебя уже есть предупреждение в пассиве?

Это удаление разозлило луганский коллектив, который не опустил руки и пытался все же найти свои моменты в атаке. Однако слишком мало было перспективных атак в "Зари". Можно вспомнить прострел Антюха, но Герреро не успел дотянуться до мяча. На 73-й минуте очень неожиданно подопечные Коваля смогли сравнять счет. После неудачного розыгрыша углового футболистов "Шахтера" Антюх быстро отдал на Герреро, сыгравшего в центр на Кирюханцева, а тот переиграл Ризныка - 1:1 .

После пропущенного гола "горняки" снова бросились забивать, но удар Судакова в прыжке парировал Сапутин. "Заря" тоже даже могла выходить вперед, но удару Антюха не хватило точности. Немногие ожидали, что луганский коллектив сможет вернуться в игру. На 86-й минуте подопечные Пушича разыграли шикарную комбинацию и снова смогли выйти вперед. Артем Бондаренко получил мяч на линии штрафной и мощно пробил в дальний угол – 1:2.

В компенсированное время Невертон на скорости ворвался в штрафную, получил передачу от Траоре и пробил в угол – 1:3. Банально не хватило сил хозяевам.

В итоге матч завершился победой "Шахтера", который увеличивает свое преимущество от конкурентов.

Vbet лига. 10-й тур

18.04.2024. 15:30. "Арена Левый берег". Киевская область

"Заря" - "Шахтер" 1:3

Голы: Кирюханцев (73) - Сикан (30), Бондаренко (86), Невертон (90+1)

Предупреждения: Джордан (23), Герреро (23), Батагов (25), Бутко (55)

Удаление: Джордан (56)

"Заря": Сапутин – Джордан, Батагов, Вантух, Бутко, Башич, Яцык, Антюх (Ндур, 89), Горбач (Дрышлюк, 52), Кирюханцев (Бугай, 87), Герреро.

"Шахтер": Ризнык – Азаров (Траоре, 75), Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Швед (Эгиналду, 86), Кевин (Невертон, 86), Сикан