Шахтер вернул себе преимущество над Зарей, а затем добил соперника. Видео

В Киевской области закончился перенесенный матч 10-го тура УПЛ. Сикан забил в первом тайме, но "Заря" сравняла после перерыва, играя в меньшинстве.

Впрочем, долго держать равновесие обескровленные луганчане не смогли. Сперва "Шахтер" восстановил себе преимущество голом Бондаренко.

А затем точку в игре поставил Невертон, который вышел на замену.

3:1. Очередная победа "Шахтера".