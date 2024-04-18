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Шахтер вернул себе преимущество над Зарей, а затем добил соперника. Видео
3:1 в пользу горняков
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В Киевской области закончился перенесенный матч 10-го тура УПЛ. Сикан забил в первом тайме, но "Заря" сравняла после перерыва, играя в меньшинстве.
Впрочем, долго держать равновесие обескровленные луганчане не смогли. Сперва "Шахтер" восстановил себе преимущество голом Бондаренко.
А затем точку в игре поставил Невертон, который вышел на замену.
3:1. Очередная победа "Шахтера".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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