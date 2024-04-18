Капитан Оболони из-за травмы рискует пропустить ближайший матч команды

Капитан " Оболони " Олег Слободян получил повреждение, из-за чего был заменен в перерыве матча 24-го тура чемпионата УПЛ с "Минаем" (1:1).

По информации Sport.ua, у полузащитника "пивоваров" было мышечное повреждение, и по этой причине он пропустил перенесенный вчерашний матч 15-го тура с "Александрией".

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Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы капитан завтра смог начать подготовку в общей группе к поединку 25-го тура – с "Металлистом 1925", но сложно сказать, успеет ли он восстановить боевую спортивную форму.

Напомним, что в текущем сезоне Слободян провел за "Оболонь" 17 матчей, в которых отдал 1 ассист.