  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бартулович: Причиной поражения Зари стало судейство. Легко играть, когда есть такая судейская помощь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович: Причиной поражения Зари стало судейство. Легко играть, когда есть такая судейская помощь

Премьер-лига

Тренер Зари раскритиковал судейство в матче с Шахтером

Бартулович: Причиной поражения Зари стало судейство. Легко играть, когда есть такая судейская помощь

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Тренер "Зари" Младен Бартулович подвел итог матча с "Шахтером" (1:3) в 10-м туре УПЛ.

"Очень эмоциональный матч. Горжусь нашей командой – это 5-й матч для нас за 19 дней. И так сыграть с "Шахтером" в меньшинстве и при таком судействе, которое, мягко говоря, было не в нашу пользу. Очень много неоправданных решений арбитра. Плюс наших ведущих футболистов исключили из следующего матча с "Шахтером". Мягко говоря, это не очень хорошо.

Но что касается матча, то я горжусь командой. Они молодцы, бились. Были моменты, чтобы забить второй гол.

Вторая желтая Жордану? Я не видел этот момент. Мне интересно, когда судьи пойдут на детектор лжи. Все говорят об этом, а ответов нет. Панчишин судил наш матч с "Днепром-1", а через три дня снова нас судит. Нет других судей? Много вопросов – нет ответов. Окей, нет проблем. Работаем дальше.

Судейство стало причиной нашего поражения. С первой минуты было видно, что он хочет помочь "Шахтеру". Да, "Шахтер" – молодцы, хорошая команда, хорошие футболисты. Но легко играть, когда есть такая помощь", - рассказал Бартулович.

По теме
yellow-arrow
Создать проблемы, чтобы героически их решать. Заря - Шахтер 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шахтер вернул себе преимущество над Зарей, а затем добил соперника. Видео
yellow-arrow
УПЛ. Заря – Шахтер 1:3. Дожали в большинстве
Заря (Луганск) Младен Бартулович Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости