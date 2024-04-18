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Скрипник: Когда борешься за выживание - стресс еще больший, чем при борьбе за еврокубки

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Тем не менее, тренер не боится трудностей

Скрипник: Когда борешься за выживание - стресс еще больший, чем при борьбе за еврокубки

Фото: пресслужби ФК "Металіст 1925"

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник высказался об уровне стресса для наставника при борьбе команды за выживание.

– Вы всегда боролись за "верх". "Рига" – чемпионство, "Заря", "Ворскла" – еврокубки. И здесь – бороться за выживание. У вас такого опыта еще не было. Это тот же стресс, как бороться за еврокубки, или больше?

– Нет, это стресс еще больший, потому что здесь ты можешь упасть, понизить свой класс. С этим я работал в "Вердере" те 2 года, которые я там был главным тренером. Мы были командой без денег.

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Чего бояться? Ну тогда надо на диване лежать, смотреть футбол, говорить: "Это плохо, это плохо, это плохо". Лучше я буду это делать.

Тот опыт, который у меня есть, я сейчас на 100 процентов отдаю себя и тренерский штаб для того, чтобы "Металлист 1925" развивался и становился тем клубом, которым мы хотим все его видеть. Если мы сами выбросим белый флаг и скажем: "Мы сдались" – это будет неправильно.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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