Комитет арбитров разобрал спорные судейские эпизоды в матче Оболонь - Минай

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола совместно с консультантом по арбитражу Николой Риццоли пояснил толкование отдельных игровых эпизодов в матче 24-го тура УПЛ "Оболонь" - "Минай".

24 тур

"Оболонь" - "Минай". Арбитр - Максим Козыряцкий. ВАР - Андрей Коваленко.

9 мин.

Ассистент арбитра-2 ошибочно зафиксировал положение "вне игры" у нападающего № 9 "Миная" (в таких ситуациях мы должны помнить, что при арбитраже с системой ВАР нужно задержать подачу сигнала флажком до завершения активных атакующих действий). Арбитр правильно решает выдержать паузу, чтобы увидеть результат завершения опасной атаки (и, как следствие, предоставить возможность для вмешательства /исправления ВАР) и наказывает вратаря за явный фол. Первое решение на поле - свободный удар, потому что (по утверждению ассистента) нападающий находится в положении "вне игры".

ВАР правильно проверяет и вмешивается в эту ситуацию, которая определяется фактическим решением (просмотр на поле (ПНП) не нужен), потому что арбитр принял свое решение на поле (в случае отсутствия "вне игры") - штрафной удар/красная карточка за СОГВ (срыв очевидной голевой возможности).

52 мин.

Игрок № 4 ("Оболонь"), пытаясь сыграть в мяч головой, использует руку (локоть) и бьет соперника в лицо. Это действие является явным, опасным (безрассудным) действием, которое должно быть наказано фолом (в пределах штрафной площадки - пенальти) и желтой карточкой (такое действие не считается попыткой сыграть в мяч и поэтому требует наказания).

ВАР правильно вмешался и рекомендовал ПНП по вышеупомянутой причине, после чего арбитр правильно назначил пенальти.

56 мин.

Вратарь после того, как арбитр разрешил пробить пенальти, и до того, как нападающий (исполнитель удара) коснулся мяча, продвигается вперед, не ставя по крайней мере одну ногу (или ее проекцию) на линию ворот. Отражая удар с пенальти, вратарь совершает нарушение, защищая ворота от гола. Поскольку это первое нарушение вратарем, то выполнение удара с пенальти будет повторяться без вынесения ему желтой карточки (которая будет вынесена в случае следующего нарушения). Следует добавить, что арбитр правильно проконсультировал вратаря перед исполнением пенальти, напомнив ему о важности не продвигаться вперед до исполнения удара.

ВАР правильно осуществил проверку фактических действий вратаря и рекомендовал, при наличии четких видеодоказательств, повторить исполнение этого пенальти.

Видеообзор матча: