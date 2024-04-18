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Коуч Зари Коваль: К сожалению, тренер не может повлиять на объективность судейства
Главный тренер Зари - о матче с Шахтером
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Зари" Юрий Коваль подвел итог
"Сегодня я горжусь своими ребятами. Они показали очень хорошую игру, волю к победе.
К сожалению, есть факторы, на которые тренер не может повлиять. А именно – на объективность людей, которые выходят судить. Они должны чувствовать дух игры.
Сегодня карточки у нас получили те футболисты, которые не смогут сыграть в следующем матче. Есть вопросы. Но мы смотрим только вперед. Есть другие игроки. Будем менять.
Команде сказал большое спасибо. "Заря" жила, живет и будет жить", – сказал Коваль.
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