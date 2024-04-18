Тренер Зари Коваль: К сожалению, тренер не может повлиять на объективность судейства

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль подвел итог матча с "Шахтером" (1:3) в 10-м туре УПЛ .

"Сегодня я горжусь своими ребятами. Они показали очень хорошую игру, волю к победе.

К сожалению, есть факторы, на которые тренер не может повлиять. А именно – на объективность людей, которые выходят судить. Они должны чувствовать дух игры.

Сегодня карточки у нас получили те футболисты, которые не смогут сыграть в следующем матче. Есть вопросы. Но мы смотрим только вперед. Есть другие игроки. Будем менять.

Команде сказал большое спасибо. "Заря" жила, живет и будет жить", – сказал Коваль.