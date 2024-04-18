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Тренер Зари Коваль: К сожалению, тренер не может повлиять на объективность судейства

Премьер-лига

Главный тренер Зари - о матче с Шахтером

Тренер Зари Коваль: К сожалению, тренер не может повлиять на объективность судейства

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Зари" Юрий Коваль подвел итог матча с "Шахтером" (1:3) в 10-м туре УПЛ.

"Сегодня я горжусь своими ребятами. Они показали очень хорошую игру, волю к победе.

К сожалению, есть факторы, на которые тренер не может повлиять. А именно – на объективность людей, которые выходят судить. Они должны чувствовать дух игры.

Сегодня карточки у нас получили те футболисты, которые не смогут сыграть в следующем матче. Есть вопросы. Но мы смотрим только вперед. Есть другие игроки. Будем менять.

Команде сказал большое спасибо. "Заря" жила, живет и будет жить", – сказал Коваль.

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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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