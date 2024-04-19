Артем Габелок: Схема Скрипника с ромбом? Она работает, но не в тот момент, когда команда может вылететь

"Металлист 1925" еще ни разу не побеждал под руководством Виктора Скрипника. Лишь в поединках с "ЛНЗ" (1:1) и "Днепром-1" (1:1) команда сумела спастись от поражения. Такие результаты отразились на турнирном положении харьковчан, ведь сейчас они находятся на предпоследнем месте в УПЛ.

Капитан "Металлиста 1925" Артем Габелок в экслюзивном интервью UA-Футбол рассказал, в чем причина кризиса харьковского клуба.

- Артем, у вашей команды был, и продолжается сложный период - двенадцать матчей без побед. Но две последние ничьи - это глоток свежего воздуха?

- Да, для нас сейчас каждый балл - это хорошо. Но, к сожалению, он никак нам не помог, поэтому мы все ждем побед. Однако сейчас каждый балл для нас важен, поскольку мы понимаем, что мы можем вылететь. Все это понимают, поэтому ситуация сложная у нас.

- В конце ноября-начале декабря команду преследовала серия неудач и вы в шутку говорили, что у команды коричневая полоса. Во второй части сезона еще не было побед. Можно ли сказать, что эта полоса преследует команду?

- Да, но понимаете, когда я это сказал, то так плохо, как сейчас, еще не было. Тогда были некоторые проблемы: где-то нам не везло, где-то у нас игроки были травмированы. Были какие-то объяснения, поэтому я не делал из этого какой-то паники. Понимал, что мы все исправим, если будем работать дальше. Сейчас немного ситуация изменилась, у нас новый тренер, новые игроки и новая схема. На это нужно время. Сейчас результаты не очень... С командами, с которыми мы в первой части брали очки, - "Минай", "Рух", - сейчас мы им уступили.

Сейчас у нас ситуация сложнее, потому что новая схема, новый тренер, новые игроки и нужно время, чтобы пошел результат. Всем нужно сыграться. Каждый иногда играет на других позициях, поэтому нужно время. А времени у нас нет, потому что у нас сложилась такая ситуация, что мы пребываем на предпоследнем месте таблицы. Мы в красной зоне. Мы рискуем. Хотя сейчас уже как-то стабилизировалась все. Я считаю, что мы стали лучше играть и понимать друг друга. Ребята уже больше понимают, что им делать на поле. Пошли две ничьи, мы уже как-то лучше выглядим, чем это было сначала, когда был матч с "Минаем". С "Динамо тоже были какие-то недоразумения в тактической схеме. Мы общались, разговаривали. Как-то пришли к общему мнению, что сейчас более понятно, что нам нужно делать.

- Вы упомянули за схему нового тренера. Виктора Скрипника ассоциируют с его тактикой ромба. Насколько трудно выполнять требования тренера?

- Это очень рискованная схема в плане оборонительных действий, потому что мы оставляем защитников играть один на один с нападающими. Это очень рискованно. А у нас сейчас такая ситуация в таблице, что рисковать для нас - не очень правильно. На мой взгляд, эта схема работает, но не в тот момент, когда команда может вылететь. И нам надо более надежно играть, потому что это, повторюсь, все же рискованная схема.

- Что говорил Виктор Скрипник после ничьих с "Колосом" и "Днепром-1"? Больше хвалил или выражал разочарование?

- Нет, он говорит, что есть прогресс и позитив. Все же он видит какой-то прогресс. Говорил нам, что если так же будем работать и дальше, то победы придут.

- Что, по вашему мнению, мешает "Металлисту 1925" реализовывать свои моменты, ведь в последнее время их немало?

- Это комплекс, потому что еще нужно время сыграться всем. Это так быстро не бывает: раз - и поменяли схему, новые игроки, и все начало сразу получаться. Так иногда бывает, но точно не с нами. Это все в комплексе, поэтому так и складывается.

- Если рассматривать в этом контексте, то можно сказать, что основной козырь "Металлиста 1925" - это характер? Учитывая то, что вы и с "Колосом", и с "Днепром-1" отыгрывались.

- Можно и так сказать. Так складываются матчи, что мы отыгрываемся. Можно сказать, что это характер. А с другой стороны, мы просыпаемся только тогда, когда проигрываем. Но действительно, когда команда отыгрывается - это характер. Хорошо, что мы показываем характер, но хочется уже что-то изменить и начать матч, когда мы будем вести в счете.

- Можете вообще охарактеризовать игровые изменения в команде после прихода на тренерский мостик Виктора Скрипника? Ведь говорят, что это один из лучших специалистов в Украине...

- Я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Кто это говорит, тот пусть и отвечает. Я могу сказать на нашем примере, что нужно время, ведь сейчас вы сами видите, как складываются матчи. Поэтому я не знаю, как это комментировать.

- Приход Дениса Гармаша и Владлена Юрченко. Оба по своей природе - футболисты центрального звена. Вы лично чувствуете, что увеличился уровень конкуренции в борьбе за место в основе?

- Да, так и есть. Пришли опытные игроки, поэтому действительно есть конкуренция. Это должно только идти на пользу нам и команде. Есть такой фактор, но это только на пользу нам пойдет.

- Ваш персональный вклад переоценить трудно: вы имеете больше всего сыгранных матчей за команду в этом сезоне. Чувствуете ответственность лидера коллектива, учитывая то, что вы еще и капитан?

- Действительно, когда команда проигрывает столько матчей, когда в таблице ситуация складывается так, как вы видите, это влияет и на меня. Я чувствую свою ответственность относительно этого, так и есть.

- Можете ли как капитан и лидер "напихать" партнерам? Или просто ограничиваетесь серьезными разговорами?

- Знаете, у нас в команде каждый профессионал и мы понимаем, какое у нас положение. Все ребята взрослые, у нас нет очень молодых игроков. Все мы понимаем, что мы в одной лодке и что нам надо. Здесь мы можем только поговорить с ребятами, собраться, как мы это и делаем. Просто без пиханины, в таком консервативном разговоре каждый скажет, что он не понимает, что надо исправить. Такие разговоры у нас происходят.

- В прошлом году у "Металлиста 1925" сменилось руководство. В частности, Вы говорили, что и после матча с "Днепром-1" руководители заходили в раздевалку. Сейчас чувствуете от владельцев поддержку или больше - требования и призывы подниматься вверх по таблице?

- Руководители поддерживают. Никто не паникует, все смотрят с позитивом. Я думаю, потому что они слушают тренера, что он им говорит. Они полностью поддерживают тренера. Все складывается так, что они еще не потеряли надежду на то, что мы останемся. Они в это верят. Поэтому только призывают. Конечно, заждались все побед, но руководители поддерживают.

- А говорит ли вам руководство клуба о том, каков план действий в случае вылета в Первую лигу?.. Все же, сейчас вы - в опасной зоне таблицы.

- Все понимают, что так может быть. Никто не откидывает такой ход событий, что такое может произойти. Но все равно все верят в то, что мы останемся. Все настраивают себя мыслями на то, что не хотят даже думать о вылете. Но понимание есть, все всё равно надеются, работают для того, чтобы такого не было.

- Следующая игра у вас с "Оболонью". Осенью вы минимально уступили со счетом 0:1. Будет ли рассматриваться этот поединок как реванш за то поражение?

- Тогда неприятно сложилась для нас игра. Сейчас, действительно, все хотели бы отыграться, но понимаем, какой у нас соперник. Понимаем, что будет очень сложный поединок. Это очень, на мой взгляд, хорошая команда. Чувствуется, что у них есть дух, что они бьются друг за друга. Поэтому будет очень сложный матч. Посмотрим. Не хочу ничего говорить. Хочется выиграть, но будет очень сложно.

- Тот матч также запомнился двойным удалением вашей команды. Излишняя осторожность не помешает в этот раз?

- Да, я думаю, что каждый сделал анализ и понимает. У нас был тогда один тренерский штаб, сейчас уже другой. Проведем анализ, нам подскажут, что нам делать, как играть. Что надо изменить, чтобы не было так, как в первом матче.

- Вы будете играть дома. Рассматриваете ли этот фактор как преимущество? Спрашиваю в контексте того, что многие футболисты жалуются на качество поля на стадионе "Левого берега". А что скажете Вы?

- Ну, дома было бы, если бы мы играли в Харькове ... сейчас на "Левом берегу". Я могу сказать, что мне нравится этот стадион. Действительно, газон не в лучшем состоянии, потому что там играем не только мы, а много команд. Но он и не самый плохой, на котором мы играли. Если сравнить с газоном на "Оболони", то мне кажется, на "Левом берегу" он в лучшем состоянии.

- В прошлом сезоне вы были возмущены судейством. Изменилось ли Ваше мнение в этой кампании?

- В этом сезоне как-то уже нет столько удалений у нас. Я меньше стал наблюдать ошибки в нашу сторону, поэтому могу сказать, что судить нас стали лучше.

- На матчи 24-го тура и кубковые поединки полуфинала арбитры были определены с помощью жеребьевки. Также была информация, что собираются внедрить полиграф. Как Вам такие изменения? Плюс ли это для украинского футбола?

- Я считаю, да. Я считаю, что каждые изменения - это плюс. И возможно, после этого я и вижу какие-то уже улучшения в судействе. Я могу только с этой стороны оценивать, что судейство стало лучше.

- Вы лично играли за "Металлист 1925" в Первой лиге (в сезоне 2020/21 - прим.). Вряд ли очень хотите повторить этот опыт. Ваша спортивная мечта сейчас - это чисто остаться в УПЛ или есть более глобальные планы? Например, борьба за еврокубки в будущем и тому подобное.

- Конечно, пока мысли только о том, чтобы остаться в УПЛ. Не считаю, что сейчас надо думать о еврокубках, когда ты в зоне вылета, что-то планировать себе... Конечно, если мы останемся, то руководители настроены на еврокубки. Всем хочется, но пока об этом думать, мне кажется, глупо. Сейчас надо думать над тем, как не попасть в Первую лигу.

- В конце хочу задать Вам несколько личных вопросов, если вы не против.

- Да, хорошо.

- Вы не скрывали от общественности своих отношений с ведущей клубных соцсетей Дарьей Лелюк, хотя много об этом в интервью не говорите. У меня такой общий вопрос: отношениям не мешает то, что работаете в одной структуре?

- Нет, это никак не мешает. Если бы это мешало, мы бы не делали так, не работали бы. У нас так складывается, что это никак не мешает. Не знаю, лучше ли это для отношений или нет, не могу сказать. Но точно не мешает.

- А например, обсуждаете ли Вы с Дарьей результаты матчей команды или оставляете это за полем?

- Конечно, мы обсуждаем. Можно сказать, мы как футбольная семья, поэтому это та тема, которую мы постоянно обсуждаем. Это нормально, я считаю.

- Учитывая то, что именно в "Металлисте 1925" Вы нашли свою любовь, можно считать, что для вас клуб - это немного больше, чем место для профессиональной самореализации?

- Я не могу сказать, что я нашел именно в "Металлисте 1925", что как-то это повлияло. Но действительно, я в этом клубе уже давно, с Первой лиги. И такие у нас отношения сложились. Это клуб, в котором я играю, пожалуй, больше, чем где-либо. Не знаю, играл ли я больше где-то или нет. Наверное, только в академии "Шахтера". Поэтому в этом плане "Металлист 1925" для меня нечто большее, чем просто клуб.

- И теперь уже точно финальное: ваш прогноз на остаток сезона. Или можете ли вы заверить болельщиков "Металлиста 1925", которые беспокоятся о перспективах команды, что приложите максимум усилий для исправления турнирной ситуации?

- Да, действительно. Не буду говорить, что сто процентов мы справимся, но сто процентов каждый из нас отдаст все силы, чтобы команда осталась в УПЛ. Очень хочется, чтобы болельщики чувствовали, что такое победа, а не постоянные поражения. Мы понимаем болельщиков, что они критикуют, поэтому нам остается принять этот хейт и просто работать. Дать нашим болельщиками ощущение радости, а не то, что они чувствуют сейчас. Мы понимаем этот хейт и с их стороны, это нормально и правильно. Это нас только мотивирует что-то изменить. Поэтому мы будем все делать, чтобы наши болельщики почувствовали эти победы.

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