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Денису Гармашу – 34 года: что вы знаете об экс-полузащитнике киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Денису Гармашу – 34 года: что вы знаете об экс-полузащитнике киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19-го апреля, исполняется 34 года бывшему полузащитнику киевского "Динамо", а ныне харьковского "Металлиста 1925" Денису Гармашу.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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квиз от UA-Футбол
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