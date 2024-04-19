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Денису Гармашу – 34 года: что вы знаете об экс-полузащитнике киевского Динамо? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Сегодня, 19-го апреля, исполняется 34 года бывшему полузащитнику киевского "Динамо", а ныне харьковского "Металлиста 1925" Денису Гармашу.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.
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