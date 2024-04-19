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Немного борьбы, и немного скандала. ФОТОрепортаж с матча Заря - Шахтер 1:3
Горняки уходят в отрыв
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В УПЛ состоялся перенесенный матч 10-го тура УПЛ – "Заря" сыграла против "Шахтера". "Горняки" имели преимущество, но соперник даже в численном меньшинстве вернулся в игру голом Кирюханцева. Далее, конечно, "Шахтер" все равно взял свое, однако "Заря" заслужила похвалу.
Ее после матча и получила. Также после матча было немало нареканий на арбитров со стороны тренерского штаба луганчан. Все слышала, все видела фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Галерея – ниже.
Фотогалерея
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