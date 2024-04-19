  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Банада: Полностью восстановился после повреждения, но, чувствую, что пока не готов на все 100%
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Банада: Полностью восстановился после повреждения, но, чувствую, что пока не готов на все 100%

Премьер-лига

Полузащитник "Вереса" пропустил около месяца из-за травмы

Банада: Полностью восстановился после повреждения, но, чувствую, что пока не готов на все 100%

Фото: НК Верес

Новина українською

На прошлой неделе полузащитник "Вереса" Евгений Банада, который почти месяц пропустил из-за повреждения задней поверхности бедра, вернулся к занятиям в общей группе. Футболист рассказал о восстановлении после травмы и подготовке команды к игре чемпионата с "Днепром-1".

"Во время благотворительного матча в немецком Эссене почувствовал дискомфорт. Позже врачи диагностировали надрыв задней поверхности бедра.

Сейчас чувствую себя уже хорошо, полностью восстановился после повреждения. Впрочем, чувствую, что пока не готов на все сто процентов. Только вливаюсь в тренировочный процесс.

После поражения в Черкассах вся команда была расстроена. Но сейчас очень нужно забыть о той неудаче и максимально настроиться на домашний матч с "Днепром-1".

Готовимся к хорошей игре с сильным соперником. В составе "Днепра-1" много индивидуально сильных и квалифицированных футболистов. Поэтому, будет непросто.

По принципиальности - да, я родился в Никополе на Днепропетровщине. Но не считаю "Днепр-1" принципиальным соперником. Слежу за матчами днепрян - как и за остальными командами в чемпионате", - сказал Банада.

Матч "Верес" - "Днепр-1" состоится 21 апреля и начнется в 13:00.

По теме
yellow-arrow
Карабин - о матче с Минаем: Сейчас это гораздо более острая и опасная команда
yellow-arrow
Ворскла - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.04.2024
yellow-arrow
Артем Габелок: Схема Скрипника с ромбом? Она работает, но не в тот момент, когда команда может вылететь
Верес (Ровно) Евгений Банада СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости