Гармаш: В Металлисте 1925 все по-другому. У Суркиса одно видение, здесь другое

Хавбек " Металлиста 1925 " Денис Гармаш высказался о президенте клуба Владимире Носове.

– Он на год старше меня. Ничего, нормальный, прикольный человек. Я с ним сколько, два раза пересекался на собрании – нормальный, позитивный, адекватный человек.

Все по-другому. У Суркиса одно видение, здесь другое. Даже разговор другой, жанр весь этот. Короче, отличается возрастом, можно так сказать.

– Как тебя заманивали в "Металлист 1925"?

– Да сам себя заманил.