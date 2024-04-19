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Гармаш: В Металлисте 1925 все по-другому. У Суркиса одно видение, здесь другое

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек высказался о президенте харьковского клуба

Гармаш: В Металлисте 1925 все по-другому. У Суркиса одно видение, здесь другое

metalist1925.com

Новина українською

Хавбек "Металлиста 1925" Денис Гармаш высказался о президенте клуба Владимире Носове.

– Он на год старше меня. Ничего, нормальный, прикольный человек. Я с ним сколько, два раза пересекался на собрании – нормальный, позитивный, адекватный человек.

Все по-другому. У Суркиса одно видение, здесь другое. Даже разговор другой, жанр весь этот. Короче, отличается возрастом, можно так сказать.

– Как тебя заманивали в "Металлист 1925"?

– Да сам себя заманил.

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Денис Гармаш Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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