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Президент Вереса хочет, чтобы клубы участники еврокубков платили процент от премиальных клубам, которые туда не пробились

Премьер-лига
Обновлено

Своеобразный платеж солидарности

Президент Вереса хочет, чтобы клубы участники еврокубков платили процент от премиальных клубам, которые туда не пробились

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин выдвинул идею, согласно которой клубы, которые играют в еврокубках и получают премиальные от УЕФА, делились бы определенным процентом с клубами, которые в еврокубки не проходят.

"У нас в Лиге сейчас, только борьба за 1-2 место, за 40 млн евро, а все остальные клубы являются декорациями этой борьбы.

Чемпион зарабатывает за выход в ЛЧ до 50 млн евро, а клубы, которые не борются за еврокубки не получают ничего. Это колоссальная пропасть.

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Мне кажется, что должен быть платеж солидарности от тех клубов, которые играют в еврокубках, хотя бы на групповой стадии, для тех клубов, которые в них не принимают участия.

Чтобы помогать клубам, которые не попадают в еврокубки, это будет также платеж солидарности. Небольшая сумма – 5-10%. Это стало бы фундаментом мощной и самодостаточной Лиги", - рассказал Надеин.

Напомним, что на данный момент "Верес" идет на 14-м месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

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Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
Україна на часі
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Буковина (Чернівці )
20.04.2024 в 00:32
Лисий з Вереса не угомониться,всі йому щось винні, а побільше інвестувати в клуб не хоче, щоб Верес хоча б з єврокубків не вилазив, а тоді б поговорили про виплати солідарності.
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Комментарии 3
Буковина (Чернівці )
20.04.2024 в 00:32
Лисий з Вереса не угомониться,всі йому щось винні, а побільше інвестувати в клуб не хоче, щоб Верес хоча б з єврокубків не вилазив, а тоді б поговорили про виплати солідарності.
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1
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aleks68
20.04.2024 в 00:26
такое где нибудь практикуется?а вложить в верес побольше желания нет?лучше болтаться внизу турнирной таблицы(в прошлом сезоне еле спаслись) и надеяться что кто-то поможет?болельщики вереса которые платили за просмотр матчей своей команды на ютуб ещё существуют?не пора ли сокращать количество команд в упл?лучше пусть будет к примеру 10?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.04.2024 в 00:06
платите, болельщики! платите, еврокубковые команды! )))) лысый алень, купи футболистов хорошего уровня (ЗАПЛАТИ), пригласи толкового тренера (ЗАПЛАТИ), пробейся в еврокубки - всё в твоих загребущих ручонках!
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