Президент Вереса хочет, чтобы клубы участники еврокубков платили процент от премиальных клубам, которые туда не пробились

Президент " Вереса " Иван Надеин выдвинул идею, согласно которой клубы, которые играют в еврокубках и получают премиальные от УЕФА, делились бы определенным процентом с клубами, которые в еврокубки не проходят.

"У нас в Лиге сейчас, только борьба за 1-2 место, за 40 млн евро, а все остальные клубы являются декорациями этой борьбы. Чемпион зарабатывает за выход в ЛЧ до 50 млн евро, а клубы, которые не борются за еврокубки не получают ничего. Это колоссальная пропасть.

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Мне кажется, что должен быть платеж солидарности от тех клубов, которые играют в еврокубках, хотя бы на групповой стадии, для тех клубов, которые в них не принимают участия. Чтобы помогать клубам, которые не попадают в еврокубки, это будет также платеж солидарности. Небольшая сумма – 5-10%. Это стало бы фундаментом мощной и самодостаточной Лиги", - рассказал Надеин.

Напомним, что на данный момент "Верес" идет на 14-м месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.