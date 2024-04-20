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Экс-тренер Звягеля пополнит тренерский штаб Полесья
Николай Гибалюк снова воссоединится с Сергеем Шищенко
фото из свободных источников
Бывший исполняющий обязанности главного тренера второлигового "
Как сообщает Sport.ua, Габалюк трудоустроится в "Полесье", где будет одним из помощников Сергея Шищенко, с которым он раньше работал в "Звягеле".
Также сообщается, что у "Звягеля" возникли некоторые проблемы с дозаявкой новичка Андрея Близниченко. В клубе прилагают усилия, чтобы их решить, и тогда Близниченко сможет пополнить ряды команды.
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Напомним, что "Звягель" занимает второе место во Второй лиге, набрав 50 очков.
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