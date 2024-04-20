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Вивчаренко: Через упорный труд вполне реально показывать и доказывать, что ты достоин играть в первой команде Динамо

Премьер-лига

На ютуб-канале ВДИНАМО состоялось онлайн-общение левого защитника киевского Динамо

Вивчаренко: Через упорный труд вполне реально показывать и доказывать, что ты достоин играть в первой команде Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо Киев" и молодежной сборной Украины U-21 Константин Вивчаренко поделился комментариями касаемо конкуренции на позиции, рассказал в какой команде он мог оказаться и какие эмоции испытал находясь в таборе национальной сборной.

Правда ли, что, только начиная заниматься футболом, ты мог оказаться в "Динамо", "Шахтере", "Днепре" и даже зарубежных клубах?

Правда только в отношении "Динамо" и "Шахтера". Первая была от "горняков". Я играл с ребятами на год старше меня. В мае маме позвонили из Донецка и пригласили на недельный просмотр в команду. Но было какое-то ощущение, которое будто держало еще в Одессе. И где-то через месяц позвонили уже из "Динамо", сказав, что забирают без всяких просмотров. Мы собрались семьей и единодушно решили, что надо ехать в Киев. Это было в 2016 году, когда мне было 13 лет.

После начала полномасштабного вторжения легионеры в основном не едут к нам. Как ты считаешь, это плюс или минус для нашего футбола?

Для нас, как для молодых футболистов, это плюс, поскольку раньше было трудно попасть в первую команду из-за большого количества легионеров. Но сейчас через упорный труд вполне реально показывать и доказывать, что ты достоин играть в первой команде "Динамо".

Как ты относишься к своему конкуренту по позиции Владиславу Дубинчаку?

Это очень круто, когда есть здоровая конкуренция. И Влад, и я тренируемся, показываем свои лучшие качества, стараемся помогать команде одерживать победы. Думаю, для "Динамо" такая конкуренция - это только плюс.

Недавно ты был несколько дней в лагере национальной команды. Расскажи об этом опыте.

Эмоции переполняли. Это было как-то неожиданно, но получил невероятный опыт. Много наших легионеров не было, но все равно атмосфера в коллективе просто на топ-уровне. Хочется снова и снова возвращаться туда.

Напомним, за этот сезон Вивчаренко сыграл в 11 матчах УПЛ, в которых отличился одной голевой передачей.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Константин Вивчаренко
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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