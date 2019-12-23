DZIDZIO провел консультации перед тем, как спеть гимн на матче сборной Украины

Артист DZIDZIO (Михаил Хома) ошеломил украинцев прекрасным исполнением гимна на матче Украина - Литва (11 октября 2019 года).

Артист признался, что перед тем, как выступать перед публикой, он просил совета у Александра Пономарева, который в свое время исполнял гимн Украины на матчах "сине-желтых".

"Я звонил Александру и советовался, как это правильно спеть, как он это делал. Он мне несколько подсказок дал и я хочу ему сказать: "Спасибо", - сказал артист.

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Также DZIDZIO заметил, что он не видит конкуренции в исполнении славня. "Мое желание, чтобы каждый артист Украины знал слова наизусть и знал, кто написал гимн", - добавил звездный исполнитель.

Заметим, на днях DZIDZIO собирается записать гимн Украины вместе с молодежным симфоническим оркестром.

"Нам нужны новые достижения. Мне кажется, настало время, звезды сошлись для победы", - высказался артист.