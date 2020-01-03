Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет

В конце 2019 года UA-Футбол попросил читателей составить символическую сборную последнего десятилетия.

Мы предложили на рассмотрение самого строго жюри - в которое входили пользователи UA-Футбол - 34 футболиста, которые в большей или меньшей степени внесли свою лепту в украинский футбол. В течение чуть более недели читатели спорили, обзывали редакцию за выбор номинантов и, конечно же, голосовали. В общей сложности было отдано 50 тысяч голосов - опрос стал одним из самых массовых за всю историю UA-Футбол.

Всего в символической сборной оказалось семь действующих игроков, и четвёрка тех, кто уже завершил карьеру.

Александр Шовковский. Легендарный голкипер "Динамо" обошёл в опросе Пятова, который фактически стал заменой для СаШо в воротах сборной Украины. Только травма помешала вратарю сыграть на домашнем Евро. Пускай его карьера в текущем десятилетии может казаться не столь яркой, но это не в последнюю очередь связано с игрой самого "Динамо", которое стабильно отличалось нестабильностью уже тогда.

Артём Федецкий. Защитнику не удалось сделать славную карьеру в "Шахтёре", однако это не помешало его быть лидером в украинских клубах "второй волны": "Карпатах" и особенно "Днепре", с которыми он дошёл до финала Лиги Европы в легендарном сезоне-2014/15. Была вероятность у Артёма и сейчас находиться в числе действующих футболистов, но он избрал путь политика.

Евгений Хачериди. Многие отмечают сумасшедший потенциал игрока, который он полностью не реализовал. Впрочем, и без этого центрбек долгое время был частью монолитной обороны сборной Украины и самым стабильным футболистом в защите "Динамо". Не сказать, что после киевского этапа карьера и уровень футболиста пошли вниз, но клубы, которые он представляет, стали заметно скромнее.

Ярослав Ракицкий. Центрбек отыграл за "Шахтёр" более двухсот матчей. В какой-то степени и поныне тренерский штаб дончан не может найти стабильного защитника с такими же характеристиками, как у Ярослава. Не менее полезным он был и в сборной Украины. Увы, в какой-то момент Ракицкий решил все свои достижения в родной стране обменять на игры в европейско-азиатской лиге нефтагазовых корпораций.

Вячеслав Шевчук. Левому защитнику удалось сделать практически сумасшедшую карьеру в "Шахтёре". Первый его приход в клуб оказался неудачным, но со второго захода стал у "горняков" основным и сразу же после расставния с дончанами повесил бутсы на гвоздь. Его карьера - один из примеров того, как уйти на пике, не падая уровнем до команд (или даже лиг) послабее.

Тарас Степаненко. Опорник "Шахтёра" уже перешёл рубеж от просто значимого игрока до символа своего клуба. Таких личностей на самом деле немного: на ум сразу же приходит Срна, а из действующих, возможно, ещё Пятов. Сборной страны в настоящее время без Степаненко также приходится очень непросто. Не исключено, что в отборе на Евро без Тараса результат также мог бы быть другим.

Руслан Малиновский. Один из самых прогрессирующих украинских футболистов современности. Вряд ли в начале десятилетия, когда Руслан играл за "Шахтёр-3" и "Севастополь", кто-то мог бы представить себе, в кого за 10 лет вырастет "Малина". Сейчас же футболист активно сражается за место важного футболиста "Аталанты" плюс уже стал ключевым в национальной сборной.

Андрей Ярмоленко. Долгое время "Ярмола" был практически незаменимым игроком "Динамо" и сборной Украины. Пускай за границей его карьера пока складывается не самым лучшим образом, но лагере "жёлто-синих" без него жизни нет и однозначно становится стрёмно за правый фланг полузащиты. Не зря Андрей входит в ТОП-7 игроков по количеству матчей за национальную сборную. А если бы не травмы, мог бы рассчитывать на попадание и в пятёрку уже сейчас.

Александр Зинченко. Футболист только начинает свою карьеру, но вокруг него уже собралось достаточно хейтеров и фанатов. Одни считают незаслуженным его место в "Ман Сити" и сборной, но когда он появляется на поле, то не вынуждает за свою игру краснеть наставников, которые поверили в "Зину". У Александра уже шесть трофеев вместе с "горожанами" из Манчестера: вряд ли столько кубков и медалей можно выиграть "случайно".

Евгений Коноплянка. Ещё один футболист с достаточно неоднозначной репутацией. Со времён "Днепра", с которым добирался до финала Лиги Европы, Евгений толком нигде хорошей карьеры не сделал. Но с другой стороны - без "Коно" найти стабильного претендента на роль левого вингера тренерскому штабу сборной проблематично. Техника и скорость игрока помогают ему быть важным элементом в составе "жёлто-синих".

Андрей Шевченко. Вот интересно: выиграл ли Андрей Николаевич опрос среди форвардов в том числе за заслуги на должности тренера? В текущем десятилетии он сыграл не так много за сборную, но два его гола шведам на домашнем Евро однозначно войдут в историю. Закончил декаду "Шева" уже в качестве главного тренера "жёлто-синих", которая вместе с ним сейчас переживает один из самых ярких моментов в своей истории.