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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

В ней семь действующих игроков и нынешний главный тренер национальной команды

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет
UA-Футбол
Новина українською

В конце 2019 года UA-Футбол попросил читателей составить символическую сборную последнего десятилетия.

Мы предложили на рассмотрение самого строго жюри - в которое входили пользователи UA-Футбол - 34 футболиста, которые в большей или меньшей степени внесли свою лепту в украинский футбол. В течение чуть более недели читатели спорили, обзывали редакцию за выбор номинантов и, конечно же, голосовали. В общей сложности было отдано 50 тысяч голосов - опрос стал одним из самых массовых за всю историю UA-Футбол.

Всего в символической сборной оказалось семь действующих игроков, и четвёрка тех, кто уже завершил карьеру.

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет - изображение 1Александр Шовковский. Легендарный голкипер "Динамо" обошёл в опросе Пятова, который фактически стал заменой для СаШо в воротах сборной Украины. Только травма помешала вратарю сыграть на домашнем Евро. Пускай его карьера в текущем десятилетии может казаться не столь яркой, но это не в последнюю очередь связано с игрой самого "Динамо", которое стабильно отличалось нестабильностью уже тогда.

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет - изображение 2Артём Федецкий. Защитнику не удалось сделать славную карьеру в "Шахтёре", однако это не помешало его быть лидером в украинских клубах "второй волны": "Карпатах" и особенно "Днепре", с которыми он дошёл до финала Лиги Европы в легендарном сезоне-2014/15. Была вероятность у Артёма и сейчас находиться в числе действующих футболистов, но он избрал путь политика.

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет - изображение 3Евгений Хачериди. Многие отмечают сумасшедший потенциал игрока, который он полностью не реализовал. Впрочем, и без этого центрбек долгое время был частью монолитной обороны сборной Украины и самым стабильным футболистом в защите "Динамо". Не сказать, что после киевского этапа карьера и уровень футболиста пошли вниз, но клубы, которые он представляет, стали заметно скромнее.

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет - изображение 4Ярослав Ракицкий. Центрбек отыграл за "Шахтёр" более двухсот матчей. В какой-то степени и поныне тренерский штаб дончан не может найти стабильного защитника с такими же характеристиками, как у Ярослава. Не менее полезным он был и в сборной Украины. Увы, в какой-то момент Ракицкий решил все свои достижения в родной стране обменять на игры в европейско-азиатской лиге нефтагазовых корпораций.

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет - изображение 5Вячеслав Шевчук. Левому защитнику удалось сделать практически сумасшедшую карьеру в "Шахтёре". Первый его приход в клуб оказался неудачным, но со второго захода стал у "горняков" основным и сразу же после расставния с дончанами повесил бутсы на гвоздь. Его карьера - один из примеров того, как уйти на пике, не падая уровнем до команд (или даже лиг) послабее.

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет - изображение 6Тарас Степаненко. Опорник "Шахтёра" уже перешёл рубеж от просто значимого игрока до символа своего клуба. Таких личностей на самом деле немного: на ум сразу же приходит Срна, а из действующих, возможно, ещё Пятов. Сборной страны в настоящее время без Степаненко также приходится очень непросто. Не исключено, что в отборе на Евро без Тараса результат также мог бы быть другим.

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет - изображение 7Руслан Малиновский. Один из самых прогрессирующих украинских футболистов современности. Вряд ли в начале десятилетия, когда Руслан играл за "Шахтёр-3" и "Севастополь", кто-то мог бы представить себе, в кого за 10 лет вырастет "Малина". Сейчас же футболист активно сражается за место важного футболиста "Аталанты" плюс уже стал ключевым в национальной сборной.

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет - изображение 8Андрей Ярмоленко. Долгое время "Ярмола" был практически незаменимым игроком "Динамо" и сборной Украины. Пускай за границей его карьера пока складывается не самым лучшим образом, но лагере "жёлто-синих" без него жизни нет и однозначно становится стрёмно за правый фланг полузащиты. Не зря Андрей входит в ТОП-7 игроков по количеству матчей за национальную сборную. А если бы не травмы, мог бы рассчитывать на попадание и в пятёрку уже сейчас.

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет - изображение 9Александр Зинченко. Футболист только начинает свою карьеру, но вокруг него уже собралось достаточно хейтеров и фанатов. Одни считают незаслуженным его место в "Ман Сити" и сборной, но когда он появляется на поле, то не вынуждает за свою игру краснеть наставников, которые поверили в "Зину". У Александра уже шесть трофеев вместе с "горожанами" из Манчестера: вряд ли столько кубков и медалей можно выиграть "случайно".

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет - изображение 10Евгений Коноплянка. Ещё один футболист с достаточно неоднозначной репутацией. Со времён "Днепра", с которым добирался до финала Лиги Европы, Евгений толком нигде хорошей карьеры не сделал. Но с другой стороны - без "Коно" найти стабильного претендента на роль левого вингера тренерскому штабу сборной проблематично. Техника и скорость игрока помогают ему быть важным элементом в составе "жёлто-синих".

Читатели UA-Футбол составили символическую сборную Украины за десять лет - изображение 11Андрей Шевченко. Вот интересно: выиграл ли Андрей Николаевич опрос среди форвардов в том числе за заслуги на должности тренера? В текущем десятилетии он сыграл не так много за сборную, но два его гола шведам на домашнем Евро однозначно войдут в историю. Закончил декаду "Шева" уже в качестве главного тренера "жёлто-синих", которая вместе с ним сейчас переживает один из самых ярких моментов в своей истории.

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В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Ярослав Ракицкий Тарас Степаненко Андрей Шевченко Артем Федецкий Вячеслав Шевчук Александр Шовковский Евгений Хачериди Украина Руслан Малиновский символическая сборная Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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yaspas74 (тернопіль)
03.01.2020 в 16:42
Ракицький тут зайвий.Всі інші заслуговують.Це по суті збірна всіх часів України.Я б зробивще три зміни,замість Рака,Зіни і Феді,я б поставив Головка,Реброва і Лужного.Всі інші на місцях.Можливо ЄВРО 20 внесе свої корективи
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