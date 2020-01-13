Австрийский футбольный союз: На первый взгляд кажется, что класс наших игроков выше, чем у Украины

Официальный сайт Австрийского футбольного союза выпустил обзор с характеристикой сборной Украины. Напомним, что команды встретятся на групповом этапе Евро-2020.

"Главная звезда украинцев - их тренер. Андрей Шевченко выиграл Лигу чемпионов с "Миланом" в 2003 году и был признан лучшим игроком мира в 2004 году.

Неудивительно, что в составе сборной доминируют игроки двух самых успешных клубов страны: донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". В настоящее время самым известным игроком в Украине, несомненно, является Александр Зинченко , который стал чемпионом Англии с "Манчестер Сити", но не имеет там постоянного места в стартовом составе.

Андрей Ярмоленко, бывший товарищ по команде Марко Арнаутовича в "Вест Хэме", является основным игроком и лучшим футболистом в команде Шевченко. После затяжной травмы он медленно набирает форму и поэтому не всегда является основным в "Вест Хэме".

Также нелегкие времена сейчас и у Евгения Коноплянки. После разочаровывающего пребывания за границей в "Севилье" и "Шальке" 30-летний футболист вернулся в свою страну в сентябре и регулярно играет в "Шахтере".

Несмотря на то, что сила Украины традиционно заключается в ее компактном и надежном стиле игры, защита команды не всегда является непроходимым. Впрочем, 35-летний Андрей Пятов на последнем рубеже всегда хорошо может подчистить ошибки своей обороны.

Одним из самых перспективных игроков страны можно считать 22-летнего вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова. Он — реально ведущий исполнитель своего клуба и занимает после Зинченко второе место по трансферной стоимости среди украинцев (20 млн евро). Его проблема в сборной — конкуренция за место в составе с топ-игроком команды Андреем Ярмоленко.

Мы проанализируем Украину в ближайшем будущем, - говорит руководитель австрийской команды Франко Фода. - На первый взгляд кажется, что индивидуальный уровень игроков сборной Австрии выше, но украинцы показали в квалификации, что способны превосходить соперников", – указано в обзоре.