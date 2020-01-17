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Председатель ВСК: Киевская городская прокуратура изъяла все документы одного из уголовных дел по Павелко

Национальная сборная Украины
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Дело почти не сдвинулось с мертвой точки

Председатель ВСК: Киевская городская прокуратура изъяла все документы одного из уголовных дел по Павелко
UA-Футбол
Новина українською

17-го января 2020-го года состоялось третье заседание временной следственной комиссии ВРУ по расследованию возможного факта злоупотребления властью главой УАФ Андреем Павелко. В эксклюзивном комментарии UA-Футбол председатель ВСК, народный депутат Украины Анатолий Костюх подвел промежуточный итог работы комиссии.

- На заседании мы согласовали заявление-обращение к высшим должностным лицам государства о том, что на протяжении более полутора лет следствия правоохранительными органами почти ничего сделано не было. Если конкретнее: в течение этого времени специальное управление Нацполиции провело лишь два допроса относительно одного из криминальных дел, - говорит Анатолий Костюх. - Другое дело вообще не расследовали, так как, как сообщили нам в Нацполиции, все документы, касающиеся его, изъяла киевская городская прокуратура. Поэтому никаких действий Нацполиция и не совершала, - заявил народный депутат Украины.

Отметим также, что следующее заседание ВСК запланировано на 7-е февраля 2020-го года и на него будут приглашены представители правоохранительных органов. Подробнее читайте на UA-Футбол в следующих публикациях.

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В статье: Андрей Павелко
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