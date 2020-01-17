Председатель ВСК: Киевская городская прокуратура изъяла все документы одного из уголовных дел по Павелко

17-го января 2020-го года состоялось третье заседание временной следственной комиссии ВРУ по расследованию возможного факта злоупотребления властью главой УАФ Андреем Павелко. В эксклюзивном комментарии UA-Футбол председатель ВСК, народный депутат Украины Анатолий Костюх подвел промежуточный итог работы комиссии.

- На заседании мы согласовали заявление-обращение к высшим должностным лицам государства о том, что на протяжении более полутора лет следствия правоохранительными органами почти ничего сделано не было. Если конкретнее: в течение этого времени специальное управление Нацполиции провело лишь два допроса относительно одного из криминальных дел, - говорит Анатолий Костюх. - Другое дело вообще не расследовали, так как, как сообщили нам в Нацполиции, все документы, касающиеся его, изъяла киевская городская прокуратура. Поэтому никаких действий Нацполиция и не совершала, - заявил народный депутат Украины.