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Никому не были вручены подозрения. ВСК - о бездеятельности правоохранителей по расследованию производств против УАФ
Павелко чист, как стеклышко?
17-го января 2020-го года состоялось третье заседание временной следственной комиссии ВРУ по расследованию возможного факта злоупотребления властью главой УАФ Андреем Павелко. В эксклюзивном комментарии UA-Футбол председатель ВСК Анатолий Костюх подвел промежуточные итоги работы комиссии.
- На протяжении двух месяцев работы временной следственной комиссии нам удалось тесно поработать как с УАФ, так и с правоохранительными органами. УАФ вежливо и любезно предоставила нам имеющие в наличии документы. Те, которые хотела, не все. Некоторые не предоставила, опираясь на то, что не обладает копиями, а оригиналы изъяли правоохранительные органы, - говорит господин Анатолий.
- А вот правоохранительные органы не предоставляют никакой значимой информации, которая помогла бы работе ВСК, ссылаясь на невозможность народного депутата вмешиваться в досудебное расследование. Впрочем, мы сами собираем документы. Ищем или подтверждение фактов нарушения руководством УАФ своих полномочий, или их отсутствие. В течение двух месяцев собрали уже достаточно материалов и до следующего заседания будем в них разбираться. Будем заслушивать и представителей правоохранительных органов. А уже потом – выносить свое решение.
Важный момент: ни одному лицу не было вручено подозрений, ни одно лицо не было задержано. За полтора года было сделано очень мало. Учитывая, что УАФ – это одна из крупнейших в стране общественных организаций, это руководящий орган одного из самых популярных и массовых видов спорта, к которому приковано немало внимания, нам нужно дать ответ – было или не было нарушение закона. Поэтому и была создана эта временная комиссия, которая, я полагаю, завершит свою работу в середине апреля, - отметил господин Костюх.
Отметим также, что следующее заседание ВСК запланировано на 7-е февраля 2020-го года и на него будут приглашены представители правоохранительных органов. Как известно, НАБУ провело обыски в офисах "ФФУ Продакшн" и ООО "Спорт Технология", изъяло ряд протоколов, материалов и договоров. Эти сведения и документы есть в наличии ВСК, но главная задача комиссии – выяснить, почему не было надлежащего расследования возможных преступлений, совершенных руководителями УАФ, правоохранительными органами.
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