Шевченко – фаворит Мальдини на пост тренера Милана. Также на должность претендует немецкий специалист

Стефано Пиоли должен выиграть с "Миланом" Кубок Италии или завершить сезон в зоне Лиги чемпионов – в противном случае, стороны прекратят сотрудничество.

Фонд Elliott Management, которому принадлежит "Милан", рассматривает другие кандидатуры на пост рулевого – в частности, спортивного директора "РБ Лейпциг" Ральфа Рангника. По информации журналиста Calciomercato Даниэле Лонго, технический директор "Милана" Паоло Мальдини настаивает на кандидатуре наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Речь идет о назначении на пост после окончания ЕВРО-2020.

Андрей Шевченко играл за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также в сезоне 2008/09. Украинец – второй бомбардир в истории "россонери" (175 мячей). Сам Шевченко отмечал, что хотел бы тренировать на Апеннинах после завершения работы в сборной.