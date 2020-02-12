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Шевченко – фаворит Мальдини на пост тренера Милана. Также на должность претендует немецкий специалист

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Цель "россонери" – вернуться в когорту лучших

Шевченко – фаворит Мальдини на пост тренера Милана. Также на должность претендует немецкий специалист
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Стефано Пиоли должен выиграть с "Миланом" Кубок Италии или завершить сезон в зоне Лиги чемпионов – в противном случае, стороны прекратят сотрудничество.

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Фонд Elliott Management, которому принадлежит "Милан", рассматривает другие кандидатуры на пост рулевого – в частности, спортивного директора "РБ Лейпциг" Ральфа Рангника. По информации журналиста Calciomercato Даниэле Лонго, технический директор "Милана" Паоло Мальдини настаивает на кандидатуре наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Речь идет о назначении на пост после окончания ЕВРО-2020.

Андрей Шевченко играл за "Милан" с 1999 по 2006 год, а также в сезоне 2008/09. Украинец – второй бомбардир в истории "россонери" (175 мячей). Сам Шевченко отмечал, что хотел бы тренировать на Апеннинах после завершения работы в сборной.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Ральф Рангник Стефано Пиоли Паоло Мальдини Милан
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (3)
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PiterCantrope (Франківськ)
12.02.2020 в 12:29
"Мілану" треба призначити хорошого фахівця з досвідом роботи в великому клубі, а не чергового колишнього гравця. Почетіно чи когось подібного.
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sergiy_ya (Умань)
12.02.2020 в 12:54
Чому така впевненість? Якщо зі своїм штабом туди переїде, то все буде гуд) З Україною відбір нормально пройшов. Аби щось гавкнути!!!
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PiterCantrope (Франківськ)
12.02.2020 в 13:27
Для Шевченка це теж не найкращий варіант. Приходити в клуб з сотнею проблем, в клуб який змінив 5 тренерів за 3 сезони і не посідав місце вище 6-го в лізі. Не найліпше місце для початку кар'єри в клубному футболі.
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