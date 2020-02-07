Андрей Шевченко: Никогда не забуду, как мы обыграли Интер 6:0

В воскресенье 9 февраля в Италии состоится миланское дерби в котором сойдутся "Интер" и "Милан". Накануне "Дерби делла Мадонина" экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко вспомнил свои эмоции от поединков против "Интера".

"Сан-Сиро" - это стадион, который видел великолепных футболистов и великолепные игры. Это стадион с определенной историей и атмосферой. Добиться успеха на этом стадионе не так просто. Он создает определенную ауру: болельщики, их хореография, трибуны, которые так высоко подымаются, поддержка у "Милана" и "Интера"...

До первого моего дерби две команды показывали великолепный футбол. С одной стороны связка Заморано, Виери и Роналдо, с другой - Бирхофф, Веа и Шевченко. Я тогда в первый раз почувствовал атмосферу, огромное внимание среди медиа привлечено к этому матчу в Милане и всей Италии. Я вышел на замену и забил мяч, плюс Джордж Веа забил победный мяч. В целом, вся игра сложилась позитивно как для меня, так и для "Милана".

Никогда не забуду, как во втором сезоне мы обыграли "Интер" 6:0. Это была феерическая победа. У нас не совсем хороший сезон получился, но в конце была важная игра. Обыграть "Интер" в дерби 6:0 - это что-то историческое. Сезон у обеих команд не складывался, но мне приятно было выиграть этот матч и забить два гола. Атмосфера - совершенно другая. Игра в дерби с "Интером" придавала мне сверхзаряд, прекрасно понимал, насколько важна игра для болельщиков.

Мне было легче играть против "Интера", потому что эта команда раскрывается и показывает атакующий футбол, где-то оставляет зоны. Для меня всегда было удобно играть против "Интера". Конечно, я скучаю по этим матчам, атмосфере, напряжению. С удовольствием ездил бы и смотрел эти игры, но я скучаю именно за своим присутствием в этих матчах как футболист", - сказал Шевченко.