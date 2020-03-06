Воробей: Вылет Украины из высшего дивизиона Лиги наций не должен стать трагедией

Бывший форвард сборной Украины (2000-2008) Андрей Воробей прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций, забросили команду Шевченко в группу А4.

- Андрей, в 2001 году у тебя была хорошая возможность огорчить немцев в первом матче плей-офф к ЧМ-2002.

- Да, еще при счете 0:0 я бил в дальний угол, но попал в штангу. Вроде все делал правильно, но скажем так, не повезло. Но вскоре после этого отличился Геннадий Зубов. Жаль только, что матч завершился вничью - 1:1.

- Если мы говорим о сборных Германии, Испании и Швейцарии, то какой для тебя запомнился больше всего?

- В плане положительных эмоций, это, конечно, поединок против швейцарцев в 1/8 финала ЧМ-2006. Основное и дополнительное время завершились вничью, а победа нам досталась в серии 11-метровых. Тогда феноменальную реакцию продемонстрировал Александр Шовковский, не пропустив ни одного мяча. А самые негативные воспоминания приходятся на матч того же турнира, когда проиграли испанцам - 0:4. Но, как ни странно, этот удар пошел команде на пользу.

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- За всю историю сборной Украины не удавалось победить в игровое время ни один из соперников по будущей Лиге наций. Почему, на твой взгляд?

- Потому что это топ-команды. Я имею в виду сборные Испании и Германии. Уровень местных чемпионатов был и на порядок сильнее украинского, соответственно, и класс футболистов выше. Хотя были поединки, когда мы неплохо выглядели в матчах с такими авторитетными соперниками. Тогда, наверное, нам все-таки не хватало опыта.

- Осенью сборная Украины сможет нарушить эту традицию?

- Пришло время ломать эти стереотипы (улыбается). Считаю, что сборная Украины, возможно, самая сильная за всю историю. Поэтому ждем от нашей сборной больших побед.

- Кто фаворит нашей группы, Испания или Германия?

- Это две команды с разными стилями игры. Именно на них все и ставят, но я отдам небольшое преимущество немцам, более дисциплинированной командой. Будем надеяться, что Швейцария и Украина преподнесут сюрприз более именитым противникам.

- На что вообще может рассчитывать сборная Украины в таком квартете?

- Прежде всего - шанс проверить себя, показать свой уровень. Многие наши футболисты выступают в зарубежных клубах, что делает сине-желтую жену конкурентоспособной командой. Да, мы не являемся фаворитами, но, повторюсь, в играх со сборной Украины соперникам легко не будет.

- Первое место в группе будет для нас чудом?

- Да.

- Самое главное - сохранить место в лиге А?

- Мы впервые среди элиты. Сборная Украины уже сделала большой шаг вперед. Не будем говорить о негативе. Впереди Евро-2020, во время которого наша команда еще получит опыт больших матчей. Но если вдруг осенью сине-желтые вылетят в Лиге наций из высшего дивизиона, то это не должно стать трагедией. Все, кто разбирается в футболе, это поймут.