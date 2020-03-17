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"Спорт должен отойти в сторону" - Шевченко поддержал перенос Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей Николаевич считает это решение правильным

"Спорт должен отойти в сторону" - Шевченко поддержал перенос Евро
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал перенос Евро с 2020 на 2021 год.

"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей.

Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только общими усилиями ее можно одолеть", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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