"Спорт должен отойти в сторону" - Шевченко поддержал перенос Евро

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал перенос Евро с 2020 на 2021 год.

"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей.

Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только общими усилиями ее можно одолеть", – сказал Шевченко.