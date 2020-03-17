Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Спорт должен отойти в сторону" - Шевченко поддержал перенос Евро
Андрей Николаевич считает это решение правильным
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал перенос Евро с 2020 на 2021 год.
"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей.
Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только общими усилиями ее можно одолеть", – сказал Шевченко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Инстаграм УАФ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...