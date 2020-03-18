Борьба со временем. Как на сборную Украины повлияет отсрочка чемпионата Европы

Как только появились первые слухи о возможной отсрочке чемпионата Европы 2020 – сразу возникли предположения того, кому же могут быть выгодны изменения календаря. Шутники от футбола в Украине сразу назвали фамилию Артема Беседина. Мол, он-то и "заказал" карантин... У форварда "Динамо" действительно не было ни малейшего шанса сыграть ближайшим летом на полях Евро, а вот в 2021-м году у него такие шансы будут. По крайней мере, истечет срок его дисквалификации и не попасть на чемпионат Европы Беседин сможет разве что с игровых причин. Или, не дай Бог, из-за травмы.

Но если бы эта тема затрагивала одного только Артема – было бы слишком просто и прозаично. В этом году команду Андрея Шевченко в действии мы еще не видели, но с учетом того, как сборная Украины провела квалификационную кампанию 2019-го года, как выглядела в товарищеских встречах, можно предположить, что будущий чемпионат Европы мог стать украинским прорывом. Ну, как минимум, "сине-желтые" должны были выступить лучше, чем на полях Франции четырьмя годами ранее.

Но форум в 2020-м не состоится – только в 2021-м (это если не возникнет очередного форс-мажора). Один из самых опытных и авторитетных тренеров Украины, а ныне сотрудник УАФ Мирон Богданович Маркович отметил, что не страшно, за год наша команда не постареет. Мнение имеет право на жизнь, однако имеют право на него и контраргументы. "Сборная не постареет" – фраза очень обобщенная. И немного поверхностна.

Для футболистов вроде Цыганкова, Матвиенко, Миколенко, Яремчука, Лунина двенадцать месяцев действительно не делают погоды (хотя и относительно вышеназванных игроков есть нюансы, о которых мы вспомним позже), а как быть с теми, кто находится в "красной возрастной зоне"? Прежде всего это касается ветеранов сборной Андрея Пятова, Тараса Степаненко, Евгения Коноплянки, Андрея Ярмоленко, Марлоса, Жуниора Мораес (последние два – ветераны не по количеству матчей, а по возрастному цензу).

Окей, Андрея Пятова из этого списка стоит вычеркнуть. Для голкиперов футбольное время идет медленнее. Точнее, меньше время влияет на игровую состоятельность вратарей. Вполне вероятно, что и в 2021-м на тот момент 37-летний вратарь будет в форме. Вычеркиваем из зоны риска и Тараса Степаненко. Ему в 2021-м будет 32 и до чемпионата Европы, если все будет хорошо, Тарас будет готовиться без учета последствий травмы. Степаненко, как и Беседину, вероятно, на руку перенос чемпионата. Ведь неизвестно, в какой форме хавбек подошел бы к турниру после операции на колене.

В течение сезона травмы мешали и Андрею Ярмоленко, и ему также не стоит особо переживать из-за изменения календаря. Наоборот, подобное развитие событий можно считать для Андрея вторым шансом. Шансом подойди к турниру с идеальным здоровьем и с опытом игровой практики за спиной. Потому как то, что происходило с вингером сборной Украины в текущем футбольном году, не способствовало ни психологии, ни "физике".

Дополняя тему травм, стоит упомянуть о Романе Яремчуке. Украинский нападающий набрал прекрасную форму в конце 2019-го года, однако в начале 2020-го лег на операционный стол. Притом, решение было принято сознательно с акцентом на чемпионат Европы. Роман мог доиграть сезон так, но тогда возникла бы угроза подойти к чемпионату Европы с хроническими "болячками". Поэтому в оперативном вмешательстве в начале 2020-го был заинтересован и сам игрок, и его клуб, который рассчитывал повысить цену на Яремчука после чемпионата Европы. Однако вмешался коронавирус... Для Романа это не катастрофа. У него теперь есть достаточно времени на восстановление, на то, чтобы оправиться от последствий травмы ахилла и выйти на тот уровень формы, который нападающий демонстрировал осенью 2019-го.

Тогда Яремчук не оставит шансов Жуниору Мораесу в борьбе за место в основном составе сборной Украины на чемпионе Европы-2021. Жуниор – в группе риска, потому что с возрастом теряет скорость и чутье, отсутствие которых у нападающего сразу бросается в глаза. Но даже не Мораесу больше всего грозит неприятностями отсрочка турнира. А Марлосу и Коноплянке.

Евгений после своего переезда за границу не прогрессировал – ни в "Севилье", ни в "Шальке". "Не те тренеры", "не те тренировки", "не то настроение". Ладно... Но по возвращении в Украину, - в состав команды, которая доминирует в течение девяноста процентов игрового времени в 95-и процентах матчей чемпионата Украины, - Евгений не стал играть лучше. У Луиша Каштру он является игроком не основного состава, но расширенной обоймы. Выходит тогда, когда отдыхает или не может играть кто-то из креативных бразильцев. Впрочем, своими шансами не пользуется. Евгений хорошо сыграл в 21-м туре против "Днепра-1", но серую мышку напоминал в поединках с "Десной", "Ворсклой", "Зарей" и даже "Колосом". Наверное, прогрессировать он уже не сможет, а за год может еще больше деградировать. И тогда Андрею Шевченко придется искать нового игрока на позицию левого вингера.

Регресс грозит и Марлосу. Если Коноплянка топтанием на месте и даже шагами назад отличался в течение последних лет, то украинский бразилец, привыкший играть на правом фланге, сильно сдал за последние полгода - год. Еще в прошлом чемпионате УПЛ Марлос был одним из лучших в турнире. Осенью прошлого года делал игру с Литвой, а сейчас колет глаз своей ленивой и медленной игрой, своим нежеланием отрабатывать в защите. И это за "Шахтер" – клуб, пребывание в котором принесло Марлосу признание. В 2021-м, если продолжится тенденция затухания, Марлос может даже не дождаться вызова в сборную.

А теперь о тех, кто еще не заглядывает в паспорт. Миколенко, Цыганков, Матвиенко были бы готовы помочь сборной этим летом и будут готовы через год. Они получают стабильную игровую практику в клубах и за год должны стать опытнее. При условии, что не уйдут в топ-чемпионаты Европы и не окажутся где-то в заштатной аренде (как это было с Зинченко на первых этапах каденции в "МанСити") или в резерве (как это до сих пор происходит с Русланом Малиновским, который, несмотря на это, не теряет оптимизм). Ходили слухи, что Игорь Суркис планировал максимально продуктивно использовать чемпионат Европы в качестве рекламной площадки для своих топ-ресурсов (Цыганков и Миколенко), чтобы выгоднее продать их в Европу. Что будет теперь – загадка. Каким будет "Динамо" в течение этого года? Не скатится ли киевская команда еще ниже (а борьба с "Десной", "Зарей" и "Александрией" за серебро – это, прежде всего, резкое падение уровня киевской команды, а не повышение конкурентоспособности трех других)?

Лунин впервые за почти три сезона начал стабильно выходить на поле – и вот те на... Матвиенко интересовался "Арсенал", а после срыва трансфера Николай неестественно много ошибается в простых ситуациях. Неужели пострадала психология? И что будет через год? Вероятно, в контексте этих игроков отсрочка Евро-2021 вызывает больше переживаний.

Но не только негатив надо искать в ситуации... Из позитива можно выделить то, что стало времени для прогресса у Супряги, Филиппова, Безуса, Петряка, Зубкова, Михайличенко, Харатина и всех других претендентов в сборную. До лета они бы вряд ли вышли на уровень основных игроков команды-участницы чемпионата Европы, а через год много воды убежит. Итак, ждем.

Ждем и верим, что в борьбе с вирусом победит человечество, а в борьбе со временем – сборная Украины.