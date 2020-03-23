Сборная Украина получила рекордные премиальные за выход на Евро

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о размере премиальных, которые получили игроки и тренерский штаб национальной сборной Украины за выход на чемпионат Европы.

- Наша сборная вышла на Евро с первого места. Вы обещали невероятные премиальные? О какой сумме речь и когда она будет получена?

- Мы гордимся нашей сборной. Могу точно сказать: все премии выплачены – это рекордная премия за все время. Наши парни получили четыре миллиона евро. Наша сборная, безусловно, достойна этого. Распределение этих средств было возложено на тренера и капитана.

Напомним, недавно УЕФА приняло решение перенести Евро на 2021 год из-за пандемии коронавируса.