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Национальная сборная Украины

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Сборная Украина получила рекордные премиальные за выход на Евро

Национальная сборная Украины
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Распределять средства будут Шевченко и Пятов

Сборная Украина получила рекордные премиальные за выход на Евро
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о размере премиальных, которые получили игроки и тренерский штаб национальной сборной Украины за выход на чемпионат Европы.

- Наша сборная вышла на Евро с первого места. Вы обещали невероятные премиальные? О какой сумме речь и когда она будет получена?

- Мы гордимся нашей сборной. Могу точно сказать: все премии выплачены – это рекордная премия за все время. Наши парни получили четыре миллиона евро. Наша сборная, безусловно, достойна этого. Распределение этих средств было возложено на тренера и капитана.

Напомним, недавно УЕФА приняло решение перенести Евро на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Национальная сборная Украины Андрей Павелко Евро-2020
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Источник:
"Великий Футбол"
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