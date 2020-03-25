Шовковский: Начните делать то, о чем задумывались много раз, но никак не хватало время начать

Тренер сборной Украины Александр Шовковский показал и рассказал, как поддерживать форму во время вынужденного карантина.

"Каждый сам для себя решает, как ему проводить дни на карантине. Каждый сам себе режиссер и сценарист, декоратор и постановщик в своем фильме жизни!

Используйте данное вам время с пользой. Начните делать то, о чем задумывались много раз, но никак не хватало время начать... Станьте же наконец главным исполнителем и героем в вашем собственном Фильме Жизни! Нет хороших причин для плохих результатов!

И да пребудет с вами 36.6 (это не курс доллара)", — написал Шовковский в Инстаграме.