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Шовковский: Начните делать то, о чем задумывались много раз, но никак не хватало время начать

Национальная сборная Украины
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СаШо рассказал и показал, чем заняться на карантине

Шовковский: Начните делать то, о чем задумывались много раз, но никак не хватало время начать
Новина українською

Тренер сборной Украины Александр Шовковский показал и рассказал, как поддерживать форму во время вынужденного карантина.

"Каждый сам для себя решает, как ему проводить дни на карантине. Каждый сам себе режиссер и сценарист, декоратор и постановщик в своем фильме жизни!

Используйте данное вам время с пользой. Начните делать то, о чем задумывались много раз, но никак не хватало время начать... Станьте же наконец главным исполнителем и героем в вашем собственном Фильме Жизни! Нет хороших причин для плохих результатов!

И да пребудет с вами 36.6 (это не курс доллара)", — написал Шовковский в Инстаграме.

! Каждый сам для себя решает как ему проводить дни на карантине Каждый сам себе режиссёр и сценарист, декоратор и постановщик в своём фильме жизни! Используйте данное вам время с пользой Начните делать то, о чем задумывались много раз, но никак не хватало время начать... Станьте же наконец главным исполнителем и героем в вашем собственном Фильме Жизни! Нет хороших причин для плохих результатов! И да прибудет с вами 36.6 (Это не курс доллара)????

Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

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В статье: Александр Шовковский Украина
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